影／兄弟佯「大奶妹」販毒 求警「別太激烈」怕父嚇壞

台中市刑大偵五隊去年間在網路巡邏時，發現有毒犯在通訊群組內以「大奶妹回來了」發訊，招攬顧客，還以涼茶品牌為暗語，警方循線約出楊姓男子交易，當場人贓俱獲，楊供出是胞弟與販毒集團聯繫，再循線於楊住處，查獲毒咖啡、K他命等毒品，楊姓兄弟在警搜索時，拜託警方「不要搜索太激烈」，怕販毒惡行曝光後，父親受不了，全案由檢方偵結，以毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵五隊在去年7月間，在手機通訊軟體LINE群組，發現有網友張貼「大奶妹回來囉，價位有改」，警方傳訊詢問後，該名網友在傳訊「加多寶」、「王老吉的改編版」等涼茶品牌作為販毒暗語，甚至寫下「1：6、10：5」的數量、價格代號。

警方察覺該名網友涉嫌販毒，聯絡該名網友後，相約以6000元價格，在台中市南屯區交易毒品，當時楊姓男子（23歲）依約現身，當場被警方查獲K他命1包、毒咖啡5包等贓證物，楊見犯行露餡，除了全部吐實，辯稱販毒是由胞弟與販毒集團聯絡，他只是「跑腿而已」，還要求警方前往住處查緝時，「不要太激烈」，以免讓父親擔心。

警方帶著楊姓男子前往住處查緝，順利將楊男胞弟控制，並在楊弟的帶領下，在庭院的櫥櫃內、房間衣櫥頂，陸續查獲毒咖啡、K他命等毒品，楊姓兄弟二人在警詢時，都承認涉案，全案除移送台中地檢署偵辦外，也擴大追查毒品上游，全案一共查獲毒咖啡17包重118克、K他命2包重3克，全案由台中地檢署偵結起訴。