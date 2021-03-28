影／小偷行竊不成刺死屋主兒子 網熱議：窮寇莫追
新北市無業的42歲張姓男子疑缺錢花用，本月26日搭火車到桃園火車站後站大林路尋找行竊目標，發現林姓屋主兒子騎車外出，趁鐵捲門尚未全部關閉前侵入屋內搜刮財務，不料該屋主兒子不久返家，看見張在屋內行竊，雙方激烈扭打，張持預藏水果刀刺中林男心臟後逃逸，林忍痛狂奔追逐不遠失血休克倒地，緊急送醫不治，警方逮捕張男今天上午偵訊，張男坦承涉案，警方依強盜殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
桃園分局指出，張男（42歲）26日下午搭火車到桃園站，手拿提袋徒步到後站大林路尋找行竊目標，在該路巷子趁林男外出，關鐵捲門尚未全部落下，張趁機侵入翻箱倒櫃，林男（41歲）回家撞見，2人激烈扭打，盡管林男體格較好，過程中張嫌抽出預藏水果刀，1刀刺中林男心臟後奪門而逃，林男忍痛狂奔追逐到大林路、民族路橋口，失血休克倒地，送醫不治。
警方調查張嫌有毒品前科及疑似精神疾病症狀，張男行竊不成強盜殺人案傳出，引起桃園車站後站居民恐慌，擔心治安惡化，引起網友熱議，有的網友說，「又是精神病殺死人、過幾年就出來」、「窮寇莫追，到處都是監視器，歹徒逃不掉」，也有網友說，「大多偷竊、強盜都有毒品前科，毒品根本是萬惡之源」。
警方專案小組案發後調閱監視器比對，查出張男在新北市租屋，循線前往逮捕張和起出行凶的水果刀，警方今天上午偵訊，提出張犯案行跡和穿著、凶刀，張男發現無所抵賴、才坦承預謀行竊尋找目標，在車站附近逗留1、2小時，看見林男出外鐵門未落下侵入行竊被發現，非有意殺人。警方將在訊後將張男依殺人罪嫌送檢方偵辦，並呼籲民眾出外關閉鐵捲門，務必等鐵捲門完全關閉才離開，避免歹徒可趁之機。
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