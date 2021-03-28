17人苗栗街頭砍人1少年枉死 西瓜刀凶手最重判9年2月

苗栗市自治路前年2月發生青少年街頭喋血案，17人追砍2人。17歲湯姓少年被徐姓男子持西瓜刀從背後砍1刀，傷口長達22公分，深及內臟致命，另名被害人賴姓男子身受重傷，苗栗地方法院最近依傷害致死等罪，判決徐男9年2個月徒刑，另13名逞兇者7個月到8年8個月不等徒刑，還有3人通緝中。

法官調查認定湯姓少年死亡主因是徐男西瓜刀砍1刀引起，另4人持武器攻擊有因果關係，都觸犯傷害致死罪，其中，葉姓男子持鐮刀外側鈍面攻擊湯2下，內側刃面砍湯背部1刀，處8年8個月徒刑；曾姓男子持棍棒朝湯身體攻擊6下，處8年4個月徒刑；邱姓男子持鐮刀朝賴揮砍側腹部1下，朝湯正面砍1下未中，處7年11個月徒刑；張姓男子持棍棒朝湯身體攻擊5下，處7年10個月徒刑。

此外，另名邱姓男子共同犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上施強暴首謀罪，處3年徒刑，其餘8人則依傷害罪、同犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上施強暴下手實施罪，處7個月到1年6個月不等徒刑。

判決書指出，邱男因與康姓男子存有糾紛，雙方相約在苗栗市模型飛場談判，但邱及同夥發現對方人多勢眾，先行離去，落單的傅姓男子遭到毆打，邱男等人再度聚集，分發放西瓜刀、開山刀、鐮刀、棍棒或角鐵等武器，5車17人在苗栗市內繞行，要教訓對方討回一口氣。

邱男等人前年2月21日凌晨4點多在苗栗市自治路的現場，發現康男的友人湯姓少年、賴男出入，徒手或分持西瓜刀、鐮刀及棍棒等輪番攻擊，造成賴男頭皮、左耳、右前臂開放性傷口等傷害，湯姓少年胸壁、腹壁深部撕裂傷合併肺臟、橫膈膜、脾臟破裂等傷害，送醫仍回天乏術。