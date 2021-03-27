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阿里山達邦公路火警解除 燃燒面積約100平方公尺
嘉義縣達邦公路邊坡昨天下午1時許再度起火，嘉義縣消防局和嘉義林區管理處皆派員到現場搶救，火勢在今天上午11時撲滅，燃燒面積約100平方公尺，起火原因待釐清。
嘉義林管處副處長李定忠表示，昨天火場位於大埔事業區第229林班，地上物為竹林，延燒面積約100平方公尺，動員36名滅火人員搶救，火勢在今天上午11時撲滅，現場留2名人員繼續監控。
李定忠指出，昨天起火點緊鄰達邦公路169線上方，與18日發生的阿里山森林火災起火點相距500公尺，2場火警應為獨立事件，至於起火原因待調查。
嘉義地檢署也針對18日阿里山森林火災展開調查，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，18日阿里山森林火災燃燒面積過大，延燒時間過久，因此分他字案調查是否有涉及公共危險罪。
由於一週內發生2起森林火警，嘉義林管處除了針對阿里山公路和達邦公路沿線除草，也噴灑阻燃劑，同時呼籲民眾在山區用火需注意相關事項，切勿引起森林火警觸法。
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