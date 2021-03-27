「愛拚才會贏！」經營賭博掛勵志金句 警方查獲也傻眼

苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，苗栗縣頭份警分局與刑事局共同組專案小組，並由檢察官指揮偵辦，最近派員持搜索票前往許姓男子住處搜索，查獲電腦、手機等物證，許男見事跡敗露，坦承去年10月起在住處擔任網路博奕中間代理商從事賭博行為，警方搜索時發現他在住處牆上貼著「博拚」、「 愛拚才會贏」等斗大書法作品勉勵自己，但座右銘佳句卻用在歧途，讓警方搖頭不已。

頭份警分局發現近來有網路平台疑似教唆民眾賭博，甚至有集資下運彩的數位廣告，分局員警除加強網路巡邏、監看及情資佈建，並與刑事警察局第9大隊第2分隊共組專案小組查緝。

專案小組多日蒐報後，鎖定苗栗市許姓男子涉嫌架設網站，以各球類運動賽事為下注簽賭標的，全案報請苗栗地檢署由檢察官指揮偵辦，最近員警持搜索票到許姓男子住處搜索，當場查扣桌上型電腦3台、筆記型電腦1台、手機1支等物證，許男見事跡敗露，坦承從去年10月起擔任網路博奕中間代理商，有法老王、888等線上博奕網站，迄今下注金額已數百萬元，獲利數十萬元。