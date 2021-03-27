快訊

魚油不等於魚肝油！ 差1個字差很大學會分辨秒懂吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「愛拚才會贏！」經營賭博掛勵志金句 警方查獲也傻眼

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，苗栗縣頭份警分局與刑事局共同組專案小組，並由檢察官指揮偵辦，最近派員持搜索票前往許姓男子住處搜索，查獲電腦、手機等物證，許男見事跡敗露，坦承去年10月起在住處擔任網路博奕中間代理商從事賭博行為，警方搜索時發現他在住處牆上貼著「博拚」、「 愛拚才會贏」等斗大書法作品勉勵自己，但座右銘佳句卻用在歧途，讓警方搖頭不已。

頭份警分局發現近來有網路平台疑似教唆民眾賭博，甚至有集資下運彩的數位廣告，分局員警除加強網路巡邏、監看及情資佈建，並與刑事警察局第9大隊第2分隊共組專案小組查緝。

專案小組多日蒐報後，鎖定苗栗市許姓男子涉嫌架設網站，以各球類運動賽事為下注簽賭標的，全案報請苗栗地檢署由檢察官指揮偵辦，最近員警持搜索票到許姓男子住處搜索，當場查扣桌上型電腦3台、筆記型電腦1台、手機1支等物證，許男見事跡敗露，坦承從去年10月起擔任網路博奕中間代理商，有法老王、888等線上博奕網站，迄今下注金額已數百萬元，獲利數十萬元。

許姓男子住處牆上貼著「博拚、愛拚才會贏」等斗大書法金句自我勉勵，認為他將這麼好的座右銘用在賭博的歧途上，實在可惜；全案調查訊問後，頭份警方將他依賭博罪嫌移送苗栗檢方偵辦。

苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，最近被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，最近被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，最近被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，最近被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，最近被警方查獲，許男住家牆上還貼著「博拚」、「 愛拚才會贏」自我勉勵。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，最近被警方查獲，許男住家牆上還貼著「博拚」、「 愛拚才會贏」自我勉勵。圖／記者胡蓬生翻攝

賭博 簽賭

延伸閱讀

後現代詩情的呼喚 以若書法水墨創作展在土城展出

影／中市警查獲92件賭博277人 賭注達22億餘元

警破獲網路簽賭集團！僅4個月下注金3億 監控密不透風外出買便當露餡

警政署斬黑道金流 全國打擊賭博、匯兌、水房119件

相關新聞

台南「蘇大媽」抗告大逆轉不用入監 南檢要提非常上訴

台南蘇姓婦人前年前往中西區某復健科診所掛號復健，與櫃台人員口角，持手機朝物理治療師開啟閃光燈近距離拍攝並咆哮謾罵，二審依...

影／台中清水大火燒死低收母子 子與前妻離異9年沒聯繫

台中市清水區清水街一棟分層出租的透天厝今日凌晨傳出火警，起火點位於二樓，消防人員撲滅火勢後，在二樓發現一對來不及逃出的母...

怪男撿到不明法器突發狂 長劍、斧頭亂揮砍到警察濺血

桃園潘姓男子疑似精神不穩，從空屋撿到2把長劍、斧頭造型的法器，因行為詭異員警到場持盾牌喝令他放下，潘竟發狂朝3名警察亂揮...

「愛拚才會贏！」經營賭博掛勵志金句 警方查獲也傻眼

苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，苗栗縣頭份警分局與刑事局共同組專案小組，並由檢察官指揮偵辦，...

高雄教會旁租屋當毒品倉庫 2男買便當遇警被捕

27歲的朱姓男子在高雄市左營區某教會旁租大樓房子，用來當放毒品的倉庫，他與同夥外出買便當，被跟監多月的員警攔捕，在他們車...

林佳龍：遊覽車座椅規範要檢討 未來擬增動態檢測

蘇花車禍釀六死悲劇，也掀出我國對於座椅檢測的不足。運安會日前爆出座椅固定方式恐有瑕疵，車安中心則認為只要能通過拉力測試即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。