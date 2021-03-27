快訊

魚油不等於魚肝油！ 差1個字差很大學會分辨秒懂吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄教會旁租屋當毒品倉庫 2男買便當遇警被捕

聯合報 / 記者林保光／即時報導

27歲的朱姓男子在高雄市左營區某教會旁租大樓房子，用來當放毒品的倉庫，他與同夥外出買便當，被跟監多月的員警攔捕，在他們車上搜出毒品咖啡包，回租屋再搜得K他命和500餘包毒品咖啡包，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵三隊約3個月前接獲線報，獲悉朱姓男子與吳姓男子（21歲）受販毒集團指使，利用手機通訊軟體，24小時輪班，接受購毒者聯繫交易，查出朱約10天前在高雄市左營區大中二路某教會旁租大樓房子當毒品倉庫，涉嫌藏放毒品，3月25日才動員查緝。

警方發覺朱、吳2人離開租屋大樓，尾隨到左營區果貿社區某知名燒臘店，趁他們下車買便當，佯裝買便當靠近，立即擁上壓制他們，並在他們車上，搜出50包毒品咖啡包。

警方帶朱、吳回他們租屋搜索，另查獲500多包毒品咖啡包，以及分裝57小包的K他命。朱、吳坦承這批毒品3月24日剛從上游買來，警方將他們依毒品危害防制條例移送法辦，並將溯源查緝販毒集團。

警方在朱姓男子租屋搜出的毒品。記者林保光／攝影
警方在朱姓男子租屋搜出的毒品。記者林保光／攝影
警方在某知名便當店前，逮捕朱姓、吳姓2男子。記者林保光／翻攝
警方在某知名便當店前，逮捕朱姓、吳姓2男子。記者林保光／翻攝

毒品

延伸閱讀

因應毒品條例修正 基檢召3醫院將成癮者提供最適切處遇

服務至上「外送」毒品到府　藥頭這次栽在警方手中

「殭屍」吳耀漢52歲混血女兒涉毒被捕 檢獲13桶大麻

毒販毒包印「浪子搖頭」遭逮 警搖頭勸「浪子回頭」

相關新聞

台南「蘇大媽」抗告大逆轉不用入監 南檢要提非常上訴

台南蘇姓婦人前年前往中西區某復健科診所掛號復健，與櫃台人員口角，持手機朝物理治療師開啟閃光燈近距離拍攝並咆哮謾罵，二審依...

影／台中清水大火燒死低收母子 子與前妻離異9年沒聯繫

台中市清水區清水街一棟分層出租的透天厝今日凌晨傳出火警，起火點位於二樓，消防人員撲滅火勢後，在二樓發現一對來不及逃出的母...

怪男撿到不明法器突發狂 長劍、斧頭亂揮砍到警察濺血

桃園潘姓男子疑似精神不穩，從空屋撿到2把長劍、斧頭造型的法器，因行為詭異員警到場持盾牌喝令他放下，潘竟發狂朝3名警察亂揮...

「愛拚才會贏！」經營賭博掛勵志金句 警方查獲也傻眼

苗栗市許姓男子涉嫌架設網站以各種球類運動賽事供賭客下注簽賭，苗栗縣頭份警分局與刑事局共同組專案小組，並由檢察官指揮偵辦，...

高雄教會旁租屋當毒品倉庫 2男買便當遇警被捕

27歲的朱姓男子在高雄市左營區某教會旁租大樓房子，用來當放毒品的倉庫，他與同夥外出買便當，被跟監多月的員警攔捕，在他們車...

林佳龍：遊覽車座椅規範要檢討 未來擬增動態檢測

蘇花車禍釀六死悲劇，也掀出我國對於座椅檢測的不足。運安會日前爆出座椅固定方式恐有瑕疵，車安中心則認為只要能通過拉力測試即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。