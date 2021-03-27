高雄教會旁租屋當毒品倉庫 2男買便當遇警被捕

27歲的朱姓男子在高雄市左營區某教會旁租大樓房子，用來當放毒品的倉庫，他與同夥外出買便當，被跟監多月的員警攔捕，在他們車上搜出毒品咖啡包，回租屋再搜得K他命和500餘包毒品咖啡包，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵三隊約3個月前接獲線報，獲悉朱姓男子與吳姓男子（21歲）受販毒集團指使，利用手機通訊軟體，24小時輪班，接受購毒者聯繫交易，查出朱約10天前在高雄市左營區大中二路某教會旁租大樓房子當毒品倉庫，涉嫌藏放毒品，3月25日才動員查緝。

警方發覺朱、吳2人離開租屋大樓，尾隨到左營區果貿社區某知名燒臘店，趁他們下車買便當，佯裝買便當靠近，立即擁上壓制他們，並在他們車上，搜出50包毒品咖啡包。