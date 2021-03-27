怪男撿到不明法器突發狂 長劍、斧頭亂揮砍到警察濺血

桃園潘姓男子疑似精神不穩，從空屋撿到2把長劍、斧頭造型的法器，因行為詭異員警到場持盾牌喝令他放下，潘竟發狂朝3名警察亂揮，造成王姓員警手指遭砍傷濺血縫了4針，潘落網供稱當時「半清醒」，不知為何會這樣，檢方依重傷害未遂罪嫌起訴他，建請法院審酌其精神狀態。

檢警調查，潘男（50歲）今年1月21日早上10點多在大園區台61快速道路、桃25號路口，疑似從附近空屋撿來1把長劍、1把斧頭造型的法器，沿途揮舞、亂砸玻璃引起附近民眾恐慌，大園分局張姓、王姓及林姓3名員警獲報攜帶盾牌到場，喝令潘將手中劍斧放下。

未料潘見警方持盾防衛，竟衝上前狂亂揮砍，造成王員手指被砍傷當場濺血，所幸員警即時跳開閃避才沒釀成嚴重傷勢，但王送醫包紮仍縫了4針，支援警力前後到場將潘制伏，扣下其手中的劍斧，依殺人未遂罪嫌送辦。

檢方訊詞，潘坦承有拿劍斧行走，表示看到警察拿盾牌朝他揮過來，就本能用手中的劍斧朝員警揮過去。檢方勘驗秘錄器，畫面拍下潘持劍斧朝著員警頭部、上半身及下肢攻擊，王員送醫左手拇指縫合4針，並有扣案的法器為證。

檢方認為，潘手持劍型、斧刑法器都是具危險性凶器，且拿著一直未鬆手，才導致警方需用盾牌防衛，且人體頭部、四肢軀幹有重大動脈相連，揮砍恐釀重傷，同時涉犯重傷害未遂、妨害公務等罪嫌，2罪想像競合，從重依重傷害未遂罪嫌起訴潘。