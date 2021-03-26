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假古董商為母籌藥費持槍搶劫 反遭被害人追打壓制

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉今天下午發生一起離譜搶劫案件，嫌犯吳姓男子透過網路販賣百萬元骨董，假意與買家面交，不料卻持槍企圖搶劫被害的買家夫婦，不過瘦弱的他卻當場遭買家追打，呼救聲還引來路人幫忙追捕，吳男最終逃不過而被壓制，直接束手就擒，遭趕來的員警扭送警局。

經了解，持槍搶劫的吳姓男子是與被害人相約在新竹湖口工業區，光復路與工業一路的交叉路口進行面交，沒想到他卻不是真的要買賣骨董，反而不斷叫被害人先拿現金出來「一手交錢一手交貨」，被害人一掏出錢，吳男也隨之掏槍逼被害人交出錢財。

據目擊民眾表示，雙方疑似是在面交高價收藏品，被害人更稱吳男原本還想開槍，不料對空鳴槍過程中卻突然卡彈，讓原本受驚的被害人馬上反應過來，直接就朝吳男身上撲去，嚇得吳男持槍轉身就跑，過程中被害夫妻檔還不斷高喊「搶劫了！搶劫了！」，吸引熱心民眾加入圍捕，最後吳男體力不支，直接被壓制在路旁草叢束手就擒。

吳男遭逮後供稱，為了替罹患癌症的母親籌措大筆醫藥費，才會鋌而走險，又剛好前陣子朋友寄放改造手槍在他那，他才會動歪腦筋持槍搶劫，不過從頭到尾都沒有傷人念頭，開槍也不過是想嚇嚇對方，怎知卡彈壞了計畫。

新湖警分局則表示，搶劫過程仍在釐清，且偵查不公開不便說明，不過警方也證實，在警方趕到前民眾就已先將人壓制，員警3分鐘內到場後立刻就將嫌犯銬上手銬，經警詢後依強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例，移送新竹地檢署偵辦。

假賣家假意賣古董約人面交，不料持槍想搶劫卻失敗，還遭被害人追打壓制。記者巫鴻瑋／翻攝
假賣家假意賣古董約人面交，不料持槍想搶劫卻失敗，還遭被害人追打壓制。記者巫鴻瑋／翻攝
假賣家假意賣古董約人面交，不料持槍想搶劫卻失敗，還遭被害人追打壓制。記者巫鴻瑋／翻攝
假賣家假意賣古董約人面交，不料持槍想搶劫卻失敗，還遭被害人追打壓制。記者巫鴻瑋／翻攝

搶劫 新竹

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