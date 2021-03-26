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南投金龍山洗劫案偵破 舅甥見男子落單尾隨行搶

中央社 / 南投縣26日電

夏姓男子到南投縣金龍山健行遭搶劫現金及提款卡，再被綁到山區丟包，警方22日緝獲一名涂姓犯嫌，隨著在逃潘姓犯嫌今天也落網，全案偵破。舅甥兩人當天見夏男落單尾隨行搶。

彰化縣一名夏姓男護理師19日獨自到南投縣魚池鄉金龍山健行，在一處涼亭休息時遭2名犯嫌搶走現金新台幣1400多元及提款卡，接著被戴上頭套及綑綁雙手押到仁愛鄉山區「丟包」，以利犯嫌盜領存款及拖延夏男報案，夏男摸黑徒步數小時後才順利報警求助。

這起隨機搶劫、綁人丟包山區重案，在民情淳樸的魚池鄉引起議論，加上金龍山又是登山健行、欣賞日出熱門景點，犯嫌選在金龍山行搶造成人心惶惶，南投縣政府22日召開縣務會議時，縣長林明溱除震怒斥罵「犯嫌實在太可惡了」，也指示警察局儘速破案。

南投縣警察局刑事警察大隊、集集、埔里、仁愛警分局共組專案小組，並報請南投地方檢察署指揮偵辦，林明溱22日上午要求儘速破案後，警方22日傍晚隨即在埔里鎮逮捕其中一名23歲涂姓犯嫌，同時鎖定另一名在逃的35歲潘姓犯嫌持續緝捕。

涂姓犯嫌接受訊問時，承認因缺錢花用，與潘姓舅舅共謀準備手套、膠帶等犯案物品，當天在金龍山步道見被害人獨自登山而尾隨犯案，除得手財物，也導致被害人胸腹部、四肢挫傷；由於涉犯強盜、妨害自由罪嫌重大，涂嫌遭南投地方法院裁定收押並禁止接見通信。

潘嫌得知涂嫌落網，一直變換躲藏處所，地點遍及新竹、苗栗、台中、嘉義阿里山，由於擔心警方找上門，每次只停留數小時，最後因身體不適，主動聯繫警方，今天凌晨在台中市大里區落網，集集分局宣布偵破金龍山強盜案，詢問後傍晚移送南投地檢署，晚間接續由檢察官複訊。

金龍山 警察 搶劫

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