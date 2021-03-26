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鐵工廠藏槍10枝！資深鐵工改槍遭逮：地方亂要自保
台北市警方日前接獲情資，指42歲劉姓男子擁槍自重、販售牟利，經數日蒐證，近日前往新北市泰山區一處鐵工廠搜索，當場查獲改造槍枝10枝、子彈及改槍機具等，劉男供稱「地方太亂」才改槍自保，否認販槍，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。
警方調查，劉嫌高中畢業後就在自家鐵工廠上班，在泰山區經營鐵工廠至今，他從網路上學習改槍知識，每到員工下班離開時，他就會待在工廠裡偷偷改槍。
台北市警方3月24日前往劉男工廠搜索，當場查獲改造手槍4把、鋼筆手槍4枝、改造空氣長槍2枝、子彈成品21枚，以及改槍用電鑽、車床等改槍機具一批。
劉男說，這些槍枝都是他用買來的玩具槍、空氣槍，結合工廠內的廢鐵改造而成，他改槍是因為地方太亂，有角頭橫行，覺得危險才持槍防身，但並無販槍牟利。
警方清查後發現，部分槍枝甚至四年前就做好了，劉男仍放在身邊，研判應無販槍情事，詢後仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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