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台南佳里凶殺命案 法官認凶嫌逃亡及反覆犯案可能裁押
台南市黃姓男子不滿詹姓女友有意分手，昨天上午持水果刀潛入詹家，涉嫌砍殺詹的陳姓母親肩部五刀致死，再推倒詹的祖母，一度要挾持詹女，嗆「都是你逼我的」，行凶後逃到附近圖書館落網，檢方訊後昨晚聲押，台南地院今天下午召開聲押庭，認黃涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞及反覆實行殺人、傷害及恐嚇罪的高度可能性，裁定羈押。
台南地院指出，黃嫌經法官訊問後，否認殺人犯行，惟審酌本案有檢察官羈押聲請書相關證據，並有扣案鋼刀，以及黃案發前傳送給詹女的訊息佐證，而詹母因刀傷而死亡，足認黃涉犯殺人、傷害、恐嚇危害安全及侵入住宅罪之犯罪嫌疑重大。
同時，黃所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，且否認殺人，對於案情避重就輕，已有畏罪卸責事實，並於案發後意欲逃離現場，基於人性畏罪心理，為避免身陷囹圄，藉由逃亡以規避偵查及刑責的可能性很高，有逃亡之虞，且黃有反覆實行同一犯罪即殺人、傷害及恐嚇罪的高度可能性。
因此，法官認黃有羈押的必要，以確保偵查、追訴的進行，下午裁定羈押。
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