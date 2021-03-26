傳假訊息「部桃醫院因疫情封院？」刑事局查辦5網友

新冠肺炎疫情全球流行，網路流傳衛福部桃園醫院封院，不少大賣場在消毒。刑事局接獲告發假訊息，通知5名網友查辦；5人均稱轉貼網路訊息，不知真偽，被依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送。

這則訊息今年1月起在臉書、LINE轉傳，指「桃園署立醫院封院了，因為有醫師確診，台北市立聯合醫院可能有醫師也感染，現在不准進入…桃園IKEA、大江購物中心、台茂購物中心在封館消毒，請戴好口罩！？」