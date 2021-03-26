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傳假訊息「部桃醫院因疫情封院？」刑事局查辦5網友
新冠肺炎疫情全球流行，網路流傳衛福部桃園醫院封院，不少大賣場在消毒。刑事局接獲告發假訊息，通知5名網友查辦；5人均稱轉貼網路訊息，不知真偽，被依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送。
這則訊息今年1月起在臉書、LINE轉傳，指「桃園署立醫院封院了，因為有醫師確診，台北市立聯合醫院可能有醫師也感染，現在不准進入…桃園IKEA、大江購物中心、台茂購物中心在封館消毒，請戴好口罩！？」
中央流行疫情指揮中心函文告發5名臉書貼文者。刑事局電信偵查大隊第一隊追查，本月陸續通知74歲廖姓、53歲康姓、36歲吳姓男子及31歲劉姓、31歲吳姓女子，分為上班族、家庭主婦或退休人士，稱在臉書或LINE看見訊息後轉貼。
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