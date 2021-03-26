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男住家改造槍械向人炫耀遭逮 警搜出10把長短槍

中央社 / 台北26日電

有鐵工背景42歲劉姓男子在新北市泰山區住家改造槍械，還向人炫耀，台北市警方接獲情資，埋伏逮人，查獲10把長短槍及子彈、一批改槍工具等物，日前警訊後將劉男移送檢方偵辦。

台北市警察局刑警大隊偵八隊長詹木順今天在破案記者會上說，日前接獲情資，有民眾對他人展示槍械，經查，有鐵工背景、家住新北市住泰山區的42歲劉姓男子涉嫌重大。

市刑大掌握線索後，跟監埋伏多日，發現劉姓男子把住家當改造槍械工廠，見時機成熟，24日派幹員逮人，當場逮捕劉男，並搜出4把已改造完成手槍、4把鋼筆手槍、2把改造空氣長槍、21顆子彈及改槍工具等物。

警方查出，劉姓男子曾持槍並向友人炫耀，而10把長短槍，黑市價約新台幣100萬元，劉男持有槍械，除自製外，也曾從網路買模擬槍改造。

警方表示，劉姓男子持有10支長短槍械，其中一把短槍造型特殊，異常罕見，僅手掌大。警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌把劉男移送新北地檢署偵辦，並持續追查有無其他共犯。

槍枝

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