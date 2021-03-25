台南佳里凶殺命案 檢方認凶嫌涉重罪且有逃亡之虞聲押

台南市佳里區今天清晨驚傳凶殺命案，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，詹女最近有意疏離，對男方傳訊息不予理會，黃日前傳訊息揚言威脅其人身安全，清晨7時多持水果刀潛入，要找詹女談判，但躲在3樓時被詹母撞見，涉持刀砍傷詹母及阿嬤，詹母傷重不治。檢察官訊問後，認黃涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上之罪，有逃亡及反覆實施之虞，聲請羈押。

檢警調查，黃嫌今天清晨7時預藏1把水果刀，騎乘機車前往詹女住處，見大門未鎖便潛入屋內，在樓梯間爆發衝突砍死詹女母親，詹女之前有一段婚姻，育有一對子女，案發時在1樓正要準備送子女上學，黃嫌作案後逃到1樓，一度挾持詹女要外出談判，詹女要求先叫救護車救媽媽，再打電話報警及通知前夫趕來協助。

詹女前夫趕到時，黃剛好步出大門，詹的前夫一路跟隨到150公尺外的蕭壟文化園區兒童圖書館前，等到警方趕到逮捕。