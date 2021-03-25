快訊

父子之爭延燒！百歲東元阿嬤說話了 勸「他」放手負責任

從石油、銅到衛生紙 長榮塞船事件恐掀全球蝴蝶效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南佳里凶殺命案 檢方認凶嫌涉重罪且有逃亡之虞聲押

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市佳里區今天清晨驚傳凶殺命案，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，詹女最近有意疏離，對男方傳訊息不予理會，黃日前傳訊息揚言威脅其人身安全，清晨7時多持水果刀潛入，要找詹女談判，但躲在3樓時被詹母撞見，涉持刀砍傷詹母及阿嬤，詹母傷重不治。檢察官訊問後，認黃涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上之罪，有逃亡及反覆實施之虞，聲請羈押。

檢警調查，黃嫌今天清晨7時預藏1把水果刀，騎乘機車前往詹女住處，見大門未鎖便潛入屋內，在樓梯間爆發衝突砍死詹女母親，詹女之前有一段婚姻，育有一對子女，案發時在1樓正要準備送子女上學，黃嫌作案後逃到1樓，一度挾持詹女要外出談判，詹女要求先叫救護車救媽媽，再打電話報警及通知前夫趕來協助。

詹女前夫趕到時，黃剛好步出大門，詹的前夫一路跟隨到150公尺外的蕭壟文化園區兒童圖書館前，等到警方趕到逮捕。

據調查，黃嫌表示「因詹女想分手又拒不見面，才受不了犯案」，但警方偵訊時卻避重就輕，對於砍殺詹母及推傷詹阿嬤都稱當時腦中一片空白，全案依殺人、妨害自由、傷害移送台南地檢署偵辦。

檢察官訊問後，認黃嫌涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上之罪，有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。記者吳淑玲／攝影
檢察官訊問後，認黃嫌涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上之罪，有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。記者吳淑玲／攝影

阿嬤 殺人 婚姻

延伸閱讀

影／台南佳里凶殺案 死者右肩遭銳器穿刺切斷動脈致死

不滿女方疏離竟砍殺母和嬤 凶嫌曾傳訊息揚言不利

長榮女大生命案 梁嫌有逃亡再犯之虞延押2個月

詭異棄屍命案！3歲女童餓死成腐屍 一驗DNA驚爆外婆才是親媽

相關新聞

婦登抹茶山失聯6天 心碎影片曝光「寶貝，媽媽是不是迷路了」

45歲越南籍阮姓婦人本月20日獨登宜蘭抹茶山，疑似因對路況不熟迷途，大批搜救人力找了6天都無所獲。婦人失聯前拍下影片傳給...

台南佳里凶殺命案 檢方認凶嫌涉重罪且有逃亡之虞聲押

台南市佳里區今天清晨驚傳凶殺命案，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，詹女最近有意疏離，對男方傳訊息不予理會，黃日前傳訊息揚言...

影／台南佳里凶殺案 死者右肩遭銳器穿刺切斷動脈致死

台南市佳里區清晨7時多驚傳凶殺命案，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，清晨持水果刀潛入，要找詹女談判，詹母剛好要到3樓佛堂拜...

蘇花車禍最年幼罹難者家屬捐復康巴士 告別式侯友宜受贈

蘇花公路宜蘭東澳段遊覽車事故6名罹難者中，年紀最輕的22歲女大生呂淑楨，告別式訂於4月3日在台北市立第二殯儀館舉行，日前...

不滿女方疏離竟砍殺母和嬤 凶嫌曾傳訊息揚言不利

台南市佳里區凶殺命案，警方在現場逮捕黃姓凶嫌，初步調查，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，詹女最近有意疏離，對男方傳訊息不予...

大陸會計遭詐一億 刑事局跨國合作破獲水房及馬國機房

大陸一家投顧公司會計，去年遭「假公安、真詐騙」手法，騙走2670萬元人民幣，真正的大陸公安獲報後，查出被騙走的人民幣，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。