影／台南佳里凶殺案 死者右肩遭銳器穿刺切斷動脈致死

台南市佳里區清晨7時多驚傳凶殺命案，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，清晨持水果刀潛入，要找詹女談判，詹母剛好要到3樓佛堂拜拜時，黃持刀砍傷詹母及祖母，經緊急送醫後，詹母傷重不治。檢警解剖相驗，發現詹母身上有5處刀傷，致命傷初步判斷是右肩遭到銳器由上往下穿刺，深約10公分，切斷鎖骨下動脈引發大出血而死。

至於死者身上5處傷口，分別在左臉頰、左耳下頸部、右肩胛下背部、右肩部及右肩背部。

詹姓姊妹及父親等人下午抵台南市立殯儀館，神情哀戚，隨即進入相驗室認屍，面對媒體不發一語。詹女也在前夫的陪同下快步進入偵訊室，接受檢察官的詢問。稍後步出偵訊室，她仍難掩驚恐神色，不發一語。

檢警下午會同法醫師進行解剖，並發出死亡證明書，將遺體發交家屬辦理後事，直至檢警均已先後離開現場，詹女等人在禮儀社人員的陪同下，從後門快步離開現場。