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影／台南佳里凶殺案 死者右肩遭銳器穿刺切斷動脈致死

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市佳里區清晨7時多驚傳凶殺命案，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，清晨持水果刀潛入，要找詹女談判，詹母剛好要到3樓佛堂拜拜時，黃持刀砍傷詹母及祖母，經緊急送醫後，詹母傷重不治。檢警解剖相驗，發現詹母身上有5處刀傷，致命傷初步判斷是右肩遭到銳器由上往下穿刺，深約10公分，切斷鎖骨下動脈引發大出血而死。

至於死者身上5處傷口，分別在左臉頰、左耳下頸部、右肩胛下背部、右肩部及右肩背部。

詹姓姊妹及父親等人下午抵台南市立殯儀館，神情哀戚，隨即進入相驗室認屍，面對媒體不發一語。詹女也在前夫的陪同下快步進入偵訊室，接受檢察官的詢問。稍後步出偵訊室，她仍難掩驚恐神色，不發一語。

檢警下午會同法醫師進行解剖，並發出死亡證明書，將遺體發交家屬辦理後事，直至檢警均已先後離開現場，詹女等人在禮儀社人員的陪同下，從後門快步離開現場。

死者家人進入相驗室內認屍，步出相驗室時，神情哀戚。記者邵心杰／攝影
死者家人進入相驗室內認屍，步出相驗室時，神情哀戚。記者邵心杰／攝影
詹女（左）下午接受檢察官詢問，步出偵訊室時，仍難掩驚恐神色，不發一語。記者邵心杰／攝影
詹女（左）下午接受檢察官詢問，步出偵訊室時，仍難掩驚恐神色，不發一語。記者邵心杰／攝影
檢察官會同警方、法醫師等下午解剖相驗，釐清詹母死因。記者邵心杰／攝影
檢察官會同警方、法醫師等下午解剖相驗，釐清詹母死因。記者邵心杰／攝影

命案 檢察官 殯儀館

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