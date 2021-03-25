大陸會計遭詐一億 刑事局跨國合作破獲水房及馬國機房

大陸一家投顧公司會計，去年遭「假公安、真詐騙」手法，騙走2670萬元人民幣，真正的大陸公安獲報後，查出被騙走的人民幣，是透過設在台灣的轉帳水房匯出，因此請求台灣警方協助，刑事局調查後，先是在去年破獲代號「深海大聯盟」的詐騙集團轉帳水房並逮捕4人，再根據線索與馬來西亞警方合作，由馬國逮捕詐騙機房的兩名話務手，並在16日遣返回台。

警方指出，去年接獲陸方協查情資，指出一家大陸投顧公司會計在去年6月，遭假檢警名義詐騙2670萬元人民幣，調查後發現，詐騙電信話務詐欺機房發話IP及網銀轉帳IP部分就位於台灣。

刑事局專案小組透過跟監、埋伏蒐證，確認轉帳水房隱身新北市新店區、汐止區的住宅，警方聲請搜索票，查獲以郭姓男子為首共4人所組成代號「深海大聯盟」的轉帳水房，並查扣大陸銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等相關贓證物，清查後發現另有31起陸方被害案件，詐騙金額計339萬523元人民幣。

專案小組後續清查轉帳水房相關金流的轉帳IP位於馬來西亞，台警請馬來西亞警方協助追查，今年1月29日，在馬國查獲周姓男子、陳姓男子等2人共2處詐騙機房，並查扣筆記型電腦、手機、無線網路行動分享器等相關贓證物，周、陳2嫌這個月16日遣返回台。

警方調查，兩次逮捕行動，發現這個詐騙集團取得大陸民眾網路消費等個人資料後，專門鎖定4、50歲具消費力的中年人，歹徒假裝公安，聲稱對方涉入刑案，必須監管存款，誘騙被害人透過網銀轉帳，目前已知有40餘起大陸民眾被騙案件，不法所得折合新台幣約一億三千多萬元。