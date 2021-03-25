快訊

快對發票！全聯開出千萬特別獎 幸運兒只花130元

台北捷運換新Logo了！ 民眾看照片笑翻：根本便利商店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸會計遭詐一億 刑事局跨國合作破獲水房及馬國機房

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

大陸一家投顧公司會計，去年遭「假公安、真詐騙」手法，騙走2670萬元人民幣，真正的大陸公安獲報後，查出被騙走的人民幣，是透過設在台灣的轉帳水房匯出，因此請求台灣警方協助，刑事局調查後，先是在去年破獲代號「深海大聯盟」的詐騙集團轉帳水房並逮捕4人，再根據線索與馬來西亞警方合作，由馬國逮捕詐騙機房的兩名話務手，並在16日遣返回台。

警方指出，去年接獲陸方協查情資，指出一家大陸投顧公司會計在去年6月，遭假檢警名義詐騙2670萬元人民幣，調查後發現，詐騙電信話務詐欺機房發話IP及網銀轉帳IP部分就位於台灣。

刑事局專案小組透過跟監、埋伏蒐證，確認轉帳水房隱身新北市新店區、汐止區的住宅，警方聲請搜索票，查獲以郭姓男子為首共4人所組成代號「深海大聯盟」的轉帳水房，並查扣大陸銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等相關贓證物，清查後發現另有31起陸方被害案件，詐騙金額計339萬523元人民幣。

專案小組後續清查轉帳水房相關金流的轉帳IP位於馬來西亞，台警請馬來西亞警方協助追查，今年1月29日，在馬國查獲周姓男子、陳姓男子等2人共2處詐騙機房，並查扣筆記型電腦、手機、無線網路行動分享器等相關贓證物，周、陳2嫌這個月16日遣返回台。

警方調查，兩次逮捕行動，發現這個詐騙集團取得大陸民眾網路消費等個人資料後，專門鎖定4、50歲具消費力的中年人，歹徒假裝公安，聲稱對方涉入刑案，必須監管存款，誘騙被害人透過網銀轉帳，目前已知有40餘起大陸民眾被騙案件，不法所得折合新台幣約一億三千多萬元。

在馬來西亞被逮捕的周嫌，4年前曾在多明尼加從事詐欺機房被逮遣返回台，但他卻又搭機到大陸，再轉赴馬來西亞繼續詐騙，前案遭檢方通緝。在台灣被逮的郭嫌四人被羈押，周、陳2人目前隔離中。

馬國逮捕嫌犯，在機場交由我方人員遣返回台。記者廖炳棋/翻攝
馬國逮捕嫌犯，在機場交由我方人員遣返回台。記者廖炳棋/翻攝
警方圖示詐騙集團犯案流程。記者廖炳棋/翻攝
警方圖示詐騙集團犯案流程。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲台灣轉帳水房，起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲台灣轉帳水房，起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲台灣轉帳水房，起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲台灣轉帳水房，起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
警方圖示詐騙集團犯案流程。記者廖炳棋/翻攝
警方圖示詐騙集團犯案流程。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲台灣轉帳水房，起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲台灣轉帳水房，起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 馬來西亞 人民幣

延伸閱讀

假檢警詐逾億元 刑事局破獲水房和詐騙機房

大陸首屆消博會 百款新品首發

大陸監管大數據 掃蕩亂象

H&M拒用新疆棉花遭大陸電商全面下架 還從地圖上消失了...

相關新聞

不滿運安會安全通告 遊覽車全聯會怒批交部失信於民

蘇花公路宜蘭東澳路段遊覽車撞山壁釀6死，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，今發出安全通告，交通部則是緊急召回名盛實業所...

蘇花車禍最年幼罹難者家屬捐復康巴士 告別式侯友宜受贈

蘇花公路宜蘭東澳段遊覽車事故6名罹難者中，年紀最輕的22歲女大生呂淑楨，告別式訂於4月3日在台北市立第二殯儀館舉行，日前...

不滿女方疏離竟砍殺母和嬤 凶嫌曾傳訊息揚言不利

台南市佳里區凶殺命案，警方在現場逮捕黃姓凶嫌，初步調查，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，詹女最近有意疏離，對男方傳訊息不予...

大陸會計遭詐一億 刑事局跨國合作破獲水房及馬國機房

大陸一家投顧公司會計，去年遭「假公安、真詐騙」手法，騙走2670萬元人民幣，真正的大陸公安獲報後，查出被騙走的人民幣，是...

運安會發安全通告遊覽車業者憂生計 林佳龍：我們會協助

蘇花公路宜蘭東澳路段遊覽車撞山壁造成六死、39人傷，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，今發出安全通告，交通部昨除了緊急...

蘇花6死事故 運安會爆：遊覽車座椅少兩顆螺絲

蘇花公路遊覽車事故釀六死，運安會也立案調查。運安會今發布事故調查期中安全通告，指近期發生多起大客車事故，乘客座椅有脫離車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。