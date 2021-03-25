不滿女方疏離竟砍殺母和嬤 凶嫌曾傳訊息揚言不利

台南市佳里區凶殺命案，警方在現場逮捕黃姓凶嫌，初步調查，黃姓凶嫌和詹姓女子有感情糾紛，詹女最近有意疏離，對男方傳訊息不予理會，黃嫌3月16日傳訊息揚言威脅女方人身安全，詹女向警方報案後，警方也聲請暫時保護令，不料黃男竟在今天清晨7點多竟持水果刀潛入，要找詹女談判，但躲在三樓時被詹母撞見，黃嫌持刀殺傷詹母重傷致死，在一樓撞見詹女，也持刀要挾持詹女外出，詹女聽到母親尖叫斥問對方你做了什麼，黃嫌還嗆說「都是你逼我的」。

警方初步調查，黃姓凶嫌今天上午7點20分潛入佳里區延平路詹女住處，詹母剛好要到三樓佛堂拜拜時，黃嫌持刀殺害詹母後，在一樓推倒詹姓阿嬤造成牙齒斷裂及臉部刀傷，2人送往佳里奇美醫院急救，詹母因傷勢嚴重經醫院宣告死亡，另詹姓阿嬤仍於奇美醫院治療中。

據指出，黃嫌和詹女曾是火鍋店同事，認識約二、三個月，最近詹女認為黃嫌情緒控管不佳，欲與其疏離，對其傳訊都不看也不回，黃嫌在3月16日傳訊息揚言對詹女不利，詹女到佳里警分局報案後，警方曾傳喚黃男到案說明，他坦承傳訊息只是想要挽回詹女感情，警方也聲請暫時保護令，詹女的前夫也曾打電話給黃男要他們好好平和處理。

未料黃嫌今天清晨7時許預藏1把水果刀騎乘機車前往詹女住處，見大門未鎖便潛入屋內，在樓梯間爆發衝突砍死詹女母親，詹女之前有一段婚姻育有一對子女，案發時在一樓正要準備送子女上學，黃嫌作案後逃到一樓，一度夾持詹女要外出談判，詹女要求先叫救護車救媽媽，再打電話報警及通知前夫趕來協助。

詹女前夫趕到時，黃嫌剛好步出大門，詹的前夫一路跟隨到150公尺外的蕭壟文化園區兒童圖書館前，等到警方趕到逮捕，據指出，黃嫌表示「因詹女想分手又拒不見面才受不了犯案」，但警方偵訊時則避重就輕，對於砍殺詹母及推傷詹阿嬤都稱當時腦中一片空白，全案依殺人、妨害自由、傷害移送，並建請台南地檢署予以聲押。