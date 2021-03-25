影／中市警查獲92件賭博277人 賭注達22億餘元

台中市警局配合警政署於3月1日至22日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，出動警力達885人次，查獲各類賭博案件92件277人，下注金額達新台幣22億餘元；另查獲洗錢案件6件35人，成果豐碩，即時遏制社會亂源。

本次專案將「職業賭場」、「網路賭博」、「運動簽賭」、「六合彩簽賭」、「洗錢案件」、「地下匯兌」及「轉帳水房」案類列為重點取締項目，動員全市各單位警力強勢出擊，專案期間共計出動警力數885人，掃蕩各類處所112處，查獲各類賭博92件277人，包含職業賭場9件116人，網路賭博61件104人，六合彩簽賭6件9人，其他賭博16件48人，下注總規模達22億餘元。

大雅警分局在中區查獲越南籍主嫌李男等4名越南籍人士涉經營職業賭場案，經查賭場係以每2小時入場費1000元招募賭客，以撲克牌為工具用盤子蓋住猜正反面及單雙數，提供賭客對賭，賭金5000元至數萬元，李嫌再從中抽成獲利。

現場所查獲賭客25人清一色均是越南籍，查扣抽頭金13萬餘元、賭資84萬餘元，手機3支、無線電2支、帳冊1本、賭具4副等證物，李嫌為免遭查緝經常臨時變更賭博場所，員警經過長時間埋伏鎖定其聚賭地點，聲請搜索票查緝，並由保安警察大隊警力協助攻堅，順利查獲到案，警方正追查背後是否有黑道幫派涉入。

這次行動是以斬斷黑道賴以維生的不法金流為主，再溯源追出幕後首惡及核心分子法辦，徹底瓦解幫派組織，尤其針對最大暴利源頭，例如簽賭網站、職業賭場、地下匯兌、洗錢水房及詐騙電信機房，一一蒐證剷除。另警方清查本次有數件疑有黑道幫派主持或涉入等情，正持續溯源偵辦中。