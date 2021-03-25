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影／恐怖情人？追求不成持刀架女脖上 還砍死對方母親
台南市佳里區凶殺命案，警方初步調查，離婚的詹姓女子（29歲）和凶嫌黃姓男子（27歲），兩人認識約2、3個月後，黃男疑追求詹女不成，今晨持預藏大型水果刀潛入詹女阿嬤住處要談判，詹母（53歲）撞見後被砍成重傷後送醫不治，黃嫌逃逸時還推倒詹女阿嬤，遇上剛好返家的詹女和其前夫，黃嫌在距命案約150公尺處的公園被逮捕，供稱持刀是想與詹女同歸於盡，但因之前曾恐嚇過詹女，詳細犯案動機還有待警方調查。
警方初步調查，黃姓凶嫌供稱不滿詹姓女友欲與其分手，今天清晨7時許預藏1把水果刀騎乘機車前往詹友住處，見大門未鎖便潛入屋內遭其女友母親陳姓婦人撞見發生衝突，造成陳姓婦人左臉頰、右肩等多處受傷，逃到一樓廚房倒臥血泊送醫不治，詹姓阿嬤臉部受傷及牙齒2顆斷裂，黃嫌在門口撞上返家的詹女，用刀子架在詹女脖子上後，逃出門外，詹女前夫也剛好要進門，覺得怪異一路跟隨他走到附近公園，等到警方到場。
黃嫌在逃逸過程手機掉落，詹女撿起手機報警後，佳里警分局員警獲報後隨即出動大規模搜捕，在離案發地150公尺附近蕭壠文化園區內將黃嫌逮捕，並查扣作案用水果刀。
據了解，命案現場在台南市佳里區延平路是詹姓女子阿嬤住處，詹女與黃姓前夫（39歲）離婚後帶兩個子女住在阿嬤家3樓，父母親是住在斜對面一棟透天厝，今天清晨黃姓凶嫌持預藏大型水果刀，潛入詹姓女友阿嬤住處，住在對面的詹母陳姓女子（53歲）見大門沒關，前往查看，沒想到遇上死劫。
黃姓凶嫌在火鍋店上班，雖供稱和詹女是交往男女朋友，但據了解，詹女否認，且曾向警方報案受到黃男恐嚇，全案也疑似黃男追求詹女不成，引發殺機，目前相關人員都還在偵訊中。
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