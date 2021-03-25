首見賭場KPI很硬喔！下注金額低、沒拉新會員準備滾蛋

台北市刑大日前查獲以張姓男子等9人共組的跨國網路賭博集團，查扣電腦7台及手機20支等證物，初步清查集團自去年初開始經營賭博網站，到現在經手入出賭資超過9億元。令員警訝異的是，賭場還有KPI，每月下注沒達2千萬裁員、沒吸收新客戶扣假。

台北市刑大又會同台中市警局，在西屯區等地查獲主嫌胡姓女子等4人共組的跨國網賭集團，查扣不法所得219萬元、名車1輛、電腦29臺及手機52支等證物，集團從前年起經營賭博網站到現在，經手入出賭資超過6億元，現正清查這些網賭集團幕後是否有幫派涉入，並依賭博罪送辦。

警方指出，張嫌與弟弟、前妻等9人，架設賭博網站，為提高業績，在公司貼公告：「每個月要下注2千萬元，否則就要裁員」，並要求每個月要吸收50名新賭客，少5個就要扣假1天，工作要求相當苛刻。

台中被抓的37歲胡姓女子，丈夫5年前經營賭博網站被逮，她找來妹妹等4人接手丈夫的事業，分租多個套房放置電腦，集團成員由遠端操控電腦，避免被警方人贓俱獲。

台北市警察局指出，近年警方屢查獲幫派成員涉營網路賭博，研判有幫派利用網路賭博作為經濟來源。幫派涉營賭博也常衍生討債及幫派間財務糾紛等問題，嚴重影響治安。