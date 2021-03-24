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狡兔三窟！北市毒販躲豪宅 裝設紅外線天眼盯哨仍遭逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

34歲林姓男子先前因案被通緝，近期又在台北市萬華區流竄販毒，警方獲報後循線查獲3名藥腳及1名藥頭，詢後除將林男解送歸案，也依毒品危害防制條例罪嫌將5人送辦，檢方複訊後令林男入監、邱姓藥頭10萬元交保，其餘飭回。

警方調查，林男長期以每35公克4萬元價格向41歲邱姓男子購買毒品安非他命，再以每公克2600至2800元販毒給散戶。每當邱男「送貨」到府時，林男會直接使用吸食器「驗貨」，確定沒問題就交錢。

他近半年流竄西門町一帶，透過網路社群平台、通訊軟體聯繫買家，約定時間在自家租屋處販毒。為躲避查緝，林半年內至少轉換3處據點，專挑門禁森嚴、須有磁卡才能進出的住宅大樓進駐，還習慣在租屋處門外裝設紅外線監視器，只要有陌生人士出現都能提前防範，同時避免黑吃黑。

警方接獲相關情資後，去年11月起陸續在雙北地區將顧姓、林姓、周姓男子等3名藥腳查緝到案，查扣少量安毒、麻毒、吸食器等證物，又於3月13日下午5時許前往台北市萬華區康定路一棟豪宅大樓，進入林男住處搜索，當場查獲安毒70餘公克。

過程中，現場員警發現林男才跟邱姓男子相約交貨，遂埋伏等候，等到邱男現身立刻上前盤查，又在邱男背包中搜出120餘公克、液態搖頭丸一罐。

因林男先前涉嫌違反藥事法、毒品危害防制條例，遭台北地檢署通緝在案，全案警詢後除將林男解送歸案，也依毒品危害防制條例罪嫌將5人送辦，持續清查毒品源頭。

台北市政府警察局。記者李隆揆／攝影
台北市政府警察局。記者李隆揆／攝影

毒品 販毒 通緝

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