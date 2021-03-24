狠女色誘友人逼過戶房產！還虐死棄屍 挖出時僅剩破敗骨骸

桃園竺姓女子涉嫌色誘吳姓友人逼過戶房產，再將吳虐死由丁姓男子載到復興深山棄屍，竺、丁一審被訴殺人部分無罪，但被依遺棄屍體罪各判2年、1年；吳的母親主張，兒子屍體面目全非，被挖出僅剩破敗骨骸，精神受相當大痛苦求償50萬元，法院判2人應賠吳家屬30萬元，可上訴。

檢方查，吳男和竺女、丁男因染毒認識，竺覬覦吳的財產，曾經穿著清涼「色誘」他敲詐金錢，對方不從就會撂人痛毆、體罰逼唱兒歌，吳被迫過戶名下1棟房產給她，最後慘遭凌虐慘死；法院審酌，吳屍體腐化難辨，無明顯證據證明竺殺人，該部分無罪，但依遺棄屍體判竺、丁各2年、1年。

吳的家屬主張，吳男2016年10月5日在家中死亡，竺女為避免屍體被發現，就花3000元委託丁男去租車一起棄屍，再用大型黑色塑膠袋包裹大體放進後車廂，並由年籍不詳綽號「阿村」的男子開車，和丁、不知情的周姓友人一起到復興區下巴陵爺亨部落。

途中丁讓阿村、周男先下車，隔日凌晨2點多自己再獨自開到一處產業道路旁，並戴手套拿圓鍬挖洞，最後將吳男屍體掩埋遺棄，下山時再回報竺女表示已棄屍完畢；由於當時桃園地檢正追查另起相關聯案件，發現吳失蹤半年謠傳已死亡，命警方深入追查，逮捕丁到山區挖掘發現屍體。

吳的家屬認為，竺女、丁男棄屍於野外，導致檢警大規模搜索，僅得吳男的殘破骨骸，依社會風俗、倫理道德，親人骨灰、遺體有一定紀念意義，並賦予精神寄託，若遭毀損、滅失，親屬難以追悼獲心靈慰藉，精神受相當痛苦，對2人求償50萬元。

對此，竺女沒出庭辯論，也未提出書狀聲明或陳述，丁男則在調解程序表示求償金額過高；法院審酌，竺、丁遺棄屍體刑事部分已各被判刑2年、1年。而「屍體」在法律上雖為物品，但依國人傳統信仰，親友讓死者保持全屍、安葬，目的希望能獲超渡，可見遺體對生者有重大追思意義。

法院指出，竺、丁將吳男棄屍產業道路，數月後檢警大規模搜索開挖才找到，吳的母親眼見兒子腐化面目全非的大體，無法保持全屍也難以收斂安葬，受有相當大精神痛苦，但吳母起訴後死亡，應由2名女兒、1名兒子為承受訴訟人。