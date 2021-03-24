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影／塗銷船名越界撈加速逃 海巡強勢登檢陸船押返13人
大陸漁船「閩晉漁05369」昨天據報在彭佳嶼東北14浬處疑似越界，海巡立即調派PP-10033海巡艇前往查處，在彭佳嶼東北16浬處發現一艘塗銷船名的大陸漁船違規拖網作業，全程錄影蒐證，經強勢登檢後將莊姓船長等13人押返隊部偵辦。
23日8時45分海巡署艦隊分署基隆海巡隊，接獲海巡署北基巡防區指揮部通報，彭佳嶼東北14浬處疑似有大陸漁船越界，立即調派PP-10033海巡艇前往查處，下午1時20分在彭佳嶼東北16浬處發現一艘塗銷船名的大陸漁船違規拖網作業。
基隆海巡隊副隊長詹文中表示，經查該漁船3月19日自晉江市深戶港出港， 23日凌晨趁海象不佳越界進入北方三島彭佳嶼海域拖網作業，海巡艇到彭佳嶼東北16浬處，發現「閩」船正在起網作業，經數次廣播喝令停船受檢，船長拒不配合並加速逃逸，海巡人員見狀即以優勢警力強靠登檢。
海巡對船上13名船員量測體溫均正常，並提供口罩要求佩戴，昨天晚間9時將「閩」船押返正濱漁港偵辦及留置調查；初步清查「閩」船捕撈漁獲約2000公斤雜魚已海拋，船上無存放豬肉等製品；後續將依兩岸人民關係條例沒入漁網、漁具、起網機並予以行政裁罰。
為防範嚴重特殊傳染性肺炎入侵，海巡人員實施登檢、扣留全程均穿著防疫裝備，嚴謹作好各項防疫措施，押解該船返港後即實施海巡艇及「閩」船消毒工作，以嚴防疫情破口，只要獲報將立即派艇前往查處，以確保漁民權益及防杜不法。
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