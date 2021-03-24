快訊

航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／塗銷船名越界撈加速逃 海巡強勢登檢陸船押返13人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

大陸漁船「閩晉漁05369」昨天據報在彭佳嶼東北14浬處疑似越界，海巡立即調派PP-10033海巡艇前往查處，在彭佳嶼東北16浬處發現一艘塗銷船名的大陸漁船違規拖網作業，全程錄影蒐證，經強勢登檢後將莊姓船長等13人押返隊部偵辦。

23日8時45分海巡署艦隊分署基隆海巡隊，接獲海巡署北基巡防區指揮部通報，彭佳嶼東北14浬處疑似有大陸漁船越界，立即調派PP-10033海巡艇前往查處，下午1時20分在彭佳嶼東北16浬處發現一艘塗銷船名的大陸漁船違規拖網作業。

基隆海巡隊副隊長詹文中表示，經查該漁船3月19日自晉江市深戶港出港， 23日凌晨趁海象不佳越界進入北方三島彭佳嶼海域拖網作業，海巡艇到彭佳嶼東北16浬處，發現「閩」船正在起網作業，經數次廣播喝令停船受檢，船長拒不配合並加速逃逸，海巡人員見狀即以優勢警力強靠登檢。

海巡對船上13名船員量測體溫均正常，並提供口罩要求佩戴，昨天晚間9時將「閩」船押返正濱漁港偵辦及留置調查；初步清查「閩」船捕撈漁獲約2000公斤雜魚已海拋，船上無存放豬肉等製品；後續將依兩岸人民關係條例沒入漁網、漁具、起網機並予以行政裁罰。

為防範嚴重特殊傳染性肺炎入侵，海巡人員實施登檢、扣留全程均穿著防疫裝備，嚴謹作好各項防疫措施，押解該船返港後即實施海巡艇及「閩」船消毒工作，以嚴防疫情破口，只要獲報將立即派艇前往查處，以確保漁民權益及防杜不法。

海巡強勢登檢陸船押返13人，越界捕撈2000公斤漁獲。記者游明煌／翻攝
海巡強勢登檢陸船押返13人，越界捕撈2000公斤漁獲。記者游明煌／翻攝
海巡強勢登檢陸船押返13人，越界捕撈2000公斤漁獲。記者游明煌／翻攝
海巡強勢登檢陸船押返13人，越界捕撈2000公斤漁獲。記者游明煌／翻攝
海巡強勢登檢陸船押返13人，越界捕撈2000公斤漁獲。記者游明煌／翻攝
海巡強勢登檢陸船押返13人，越界捕撈2000公斤漁獲。記者游明煌／翻攝
海巡強勢登檢陸船押返13人，越界捕撈2000公斤漁獲。記者游明煌／翻攝
海巡強勢登檢陸船押返13人，越界捕撈2000公斤漁獲。記者游明煌／翻攝

海巡署 基隆 漁民

延伸閱讀

鄭文燦勞軍海巡官兵 祈願失事飛官殉職安息失蹤找到

曾公開探班照放閃！卓文萱認愛小6歲「越界」男星許少瑜　

因應共軍侵擾 國軍將聯合海巡應對衝突

應對共軍挑釁 國防部QDR：海軍海巡平時建立作戰默契

相關新聞

蘇花遊覽車撞山車禍釀6死 司機今出院 被帶往宜檢複訊

蘇花公路114.7公里宜蘭東澳路段於16日傍晚發生遊覽車撞山意外，釀成6死39傷，司機游志豪肋骨及髖骨受傷，被送到羅東博...

懲戒法院判停止任用兩年 丁允恭：坦然接受裁處

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過...

狠女色誘友人逼過戶房產！還虐死棄屍 挖出時僅剩破敗骨骸

桃園竺姓女子涉嫌色誘吳姓友人逼過戶房產，再將吳虐死由丁姓男子載到復興深山棄屍，竺、丁一審被訴殺人部分無罪，但被依遺棄屍體...

影／塗銷船名越界撈加速逃 海巡強勢登檢陸船押返13人

大陸漁船「閩晉漁05369」昨天據報在彭佳嶼東北14浬處疑似越界，海巡立即調派PP-10033海巡艇前往查處，在彭佳嶼東...

英國愛人寄來禮物？要熟女先繳7.7萬元關稅？警：這不是愛情是犯罪

台中市吳姓熟女在網路認識詐騙集假扮的英國紳士史密斯，吳女被歹徒的溫柔攻勢打動，以為遇到真愛，18日歹徒以寄送愛的禮物，需...

服務至上「外送」毒品到府　藥頭這次栽在警方手中

29歲李姓、傅姓藥頭主打服務至上，長時間「外送」毒品到府，日前李男等人與買方約好交易，警方接獲線報後埋伏，在高雄市楠梓區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。