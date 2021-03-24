英國愛人寄來禮物？要熟女先繳7.7萬元關稅？警：這不是愛情是犯罪

台中市吳姓熟女在網路認識詐騙集假扮的英國紳士史密斯，吳女被歹徒的溫柔攻勢打動，以為遇到真愛，18日歹徒以寄送愛的禮物，需繳納關稅為由，要吳女到銀行匯款7.7萬，吳女依指示前往銀行匯款，因匯款過程行員察覺有異，通知警方到場，警方調查發現，吳女欲匯款的帳戶早被通報異常，這時吳女才恍然大悟，感謝警方、行員的及時協助。

台中市第三警分局立德派出所警員黃琛淯、吳育鑫18日上午接獲銀行通報，年約48歲的吳姓女子疑遭詐騙，經警方到場了解，吳女是在去年10月間，透過網路認識歹徒假扮的英國網友史密斯，期間歹徒不斷向吳女示好，並在15日向吳女表示其購買手機、化妝品、文件等等物品欲贈送給吳女，但因包裹太重需要收取稅金人民幣18200元（折合台幣7.9萬元）。

吳女認為費用太高婉拒，但經歹徒不斷洗腦，最後雙方談妥由吳女付7.7萬費用，但吳女到銀行欲匯款時，被承辦外匯業務的行員發現，吳女以台幣匯款方式，與一般人匯款方式不同，且似乎有人指引吳女該怎麼匯款及應答，讓行員察覺有異，進而通報警方到場確認。

經警方查詢吳女提供匯款帳戶，發現該帳戶曾遭通報異常，進而檢視歹徒與吳女往來電子郵件內容後，發現歹徒不斷催促吳女付款，否則要將包裹丟掉，顯然與一般常理不同，警方遂告知吳女這必定是詐騙，經員警一番苦口婆心勸說，吳女才恍然大悟。