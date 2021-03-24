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服務至上「外送」毒品到府　藥頭這次栽在警方手中

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

29歲李姓、傅姓藥頭主打服務至上，長時間「外送」毒品到府，日前李男等人與買方約好交易，警方接獲線報後埋伏，在高雄市楠梓區某汽車旅館將李男等人逮捕，查獲「彩虹惡魔」、「賓利」等毒咖啡包420包、7包K他命、K盤等物，警詢後依毒品危害條例移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，李男販毒範圍都在北高雄一帶，主打「外送」方式販賣給毒蟲，日前李男與李姓買家約在楠梓區的一家汽車旅館交易，警方獲報後展開跟監埋伏，見李男、傅男停妥車輛後，隨即上前逮人。

但李男見大批警力上前，竟往車上躲，鎖上車門不讓警方入內，幸圍捕警方反應迅速，破壞李男新買的進口轎車車窗，將車內的兩人拉下上銬，順利將兩人逮捕。

警方清查，李車上有三級毒品「賓利」、「彩虹惡魔」等毒咖啡包計420包，如以每包500元市價計算，粗估市值約21萬元，另有7包共10.62公克的K他命以及K盤、手機等物，至於毒品來源，警方持續溯源追緝中。

李男見警方上前，躲上剛買的進口轎車，幸警方反應迅速，破窗逮人。記者張議晨／翻攝
李男見警方上前，躲上剛買的進口轎車，幸警方反應迅速，破窗逮人。記者張議晨／翻攝
警方在李男車上查獲多包毒咖啡包及K他命等物，全案警詢後依違反毒品防制條例移送橋頭地檢署。記者張議晨／攝影
警方在李男車上查獲多包毒咖啡包及K他命等物，全案警詢後依違反毒品防制條例移送橋頭地檢署。記者張議晨／攝影

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