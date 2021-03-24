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債務糾紛持槍射穿友人左胸 台南男子被判7年10月
台南市曾姓男子去年8月間與柯姓友人因債務問題在母親經營檳榔攤發生爭吵後，拿出預藏改造手槍直指柯，雙方拉扯之際不慎擊發，致柯左胸穿刺傷，經妻子緊急送醫後脫離險境，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例等起訴，他事後也表示十分後悔，台南地院今天上午宣判，處7年10月徒刑、並科罰金12萬元，可上訴。
台南地院曾犯未經許可製造槍枝罪處5年6月徒刑，並科罰金10萬元；又犯非法持存子彈罪處4月徒刑，並科罰金3萬元；又犯傷害處2年10月。不得易科罰金部分處7年10月徒刑，並科罰金12萬元。
檢警調查，曾2017年間在台南市南區，購入未具殺傷力的模型槍1枝，並透過網路購入槍管、撞針及彈簧、子彈，製造曾具殺傷力的非制式手槍1枝後持有。
去年8月6日凌晨5時30分，在永康區中華路曾母經營的檳榔攤，因故與柯發生爭執，即持槍直指柯，雙方拉扯之際不慎擊發槍枝一次，造成柯受有左胸壁穿刺傷，柯妻緊急開車將先生送醫，經開刀手術後脫險
曾嫌犯後開車逃逸，永康警分局獲報後，調閱監視器以車追人，鎖定曾嫌車輛，隨後在離分局約300公尺外的永康區東橋七路與東橋六街口發現他，當場逮捕，並在身上包包起出改造手槍及改造子彈2顆。
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