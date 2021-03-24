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冰糖混充安毒上網高價賣 天真男騙到釣魚警吃上詐欺

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

30歲吳姓男子上網兜售安非他命毒品，警方在網路巡邏約吳男面交，但吳男收錢後卻拿超商買的「冰糖」，混充成安非他命賣給員警，警方尾隨吳男返家後上前逮捕，雖然沒在吳男身上查獲毒品，但吳的行為涉及詐欺，高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴吳男。

檢方調查，吳男去年10月21日晚間先竊取一部機車，後來打算用冰糖偽裝成安非他命詐財，同月22日晚間，在某男同志聊天室內，以「高雄－優執HI菸商」暱稱，在聊天室分享賣毒訊息。

當時正巧在網路巡邏的林姓員警發現後，假裝要購買毒品，吳男見肥魚上鉤，隨後用「煙1g2500」回復，警方見狀隨即與吳男交換LINE，雙方約好時間面交。

吳男收到2500元以後，拿出1包疑似安非他命的白色結晶物交給員警，後來警方尾隨吳男返家，趁他進門前隨即表明身分逮捕，但毒品化驗後，才知道整包都是「冰糖」，檢方認為，吳男所犯是加重詐欺未遂罪，全案偵結後，依詐欺罪起訴吳男。

吳男拿著超商買的冰糖想要混充安非他命販售，雖然沒吃上毒品罪，但騙到釣魚員警，反而吃上詐欺官司。冰糖示意圖，記者張議晨/攝影
吳男拿著超商買的冰糖想要混充安非他命販售，雖然沒吃上毒品罪，但騙到釣魚員警，反而吃上詐欺官司。冰糖示意圖，記者張議晨/攝影

毒品 詐欺 超商

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