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飯店職災死亡工安 高市府勒令停工並裁罰

中央社 / 高雄23日電

高雄市華王大飯店拆除工程今天發生職災意外，高市府工務局現勘研判疑機具移動不慎翻覆致駕駛墜樓致命，已依建築法勒令停工並裁罰拆除人9萬元罰鍰，勞工局則要釐清機具駕駛身分後裁處。

工務局於舊華王大飯店拆除工安意外後，趕赴現場勘查，工務局發布新聞稿指出，研判疑機具移動不慎翻覆致駕駛墜樓傷亡，依建築法第84條規定勒令停工，並依同法第89條重罰建築工程拆除人新台幣9萬元罰鍰。

工務局並責成拆除人於7日內提出事故發生原因及災害改善計畫，若未提出將不得復工，也要連續裁處；另要求拆除工程復工須由專業技師公會鑑定安全且經確認改善完成始得復工。

至於勞檢部分待釐清機具駕駛身分，是雇主或是勞工有不同的罰則標準。

建築 工安

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