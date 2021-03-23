男子網購玩具槍改造 高市警破獲槍械改造工廠

高雄市警察局三民一分局今天宣布偵破一起槍枝改造工廠，以打零工維生的蘇姓男子日前在網路上購買玩具槍回到家中改造，還未完成就被警方查獲，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

據了解，家住湖內區的蘇男（41歲），平時以打零工維生，後來他又同樣在湖內區另租一棟透天厝當做據點，三民一分局日前獲報後，立即組成專案小組，昨天持發搜索票，到湖內將蘇男逮捕。

警方進入蘇男租賃的透天厝時，發現蘇男正在以砂輪機磨研改造非法槍枝、槍管。蘇男供稱，當時在研磨的手槍是之前改造而成的，之前認為手槍擊發老舊、不順暢，才又想再網購手槍回來改造。