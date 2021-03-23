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男子涉擁槍吸毒 家裡還有懷孕女友

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警小港分局今晨搜索邱姓男子租屋，查獲他不但涉嫌擁有成批安非他命、搖頭丸等各類毒品，另在櫥櫃上查獲霰彈槍，令員警意外的是，他吸毒並沒顧及屋內還有懷孕的女友。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

小港警分局接獲線報，獲悉邱姓男子（34歲）疑在外販賣毒品，查出他在小港區租屋，今天清晨6點多，動員到他租處外埋伏，直到他外出買東西，員警一擁而上，持搜索票進入他大樓租屋內，一進門，就發現他將不少毒品放在客廳桌上。

員警清點，共查獲9小包海洛因、安非他命260多公克，以及搖頭丸、K他命、一粒眠和毒品咖啡包600餘包，並在櫥櫃上發現1把美製雷明登870霰彈槍。

更令員警意外的是，邱和女友同住，卻疑在屋內點安非他命吸食，未顧及女友已經懷孕數月，但他稱女友並不知情。

警方逮捕涉嫌擁槍、毒的邱姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌擁槍、毒的邱姓男子。記者林保光／翻攝
警方在邱姓男子租屋內，查獲多種毒品及吸食器。記者林保光／翻
警方在邱姓男子租屋內，查獲多種毒品及吸食器。記者林保光／翻
警方在邱姓男子租屋內，查獲多種毒品。記者林保光／翻攝
警方在邱姓男子租屋內，查獲多種毒品。記者林保光／翻攝

毒品 懷孕

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