快訊

雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

加強防逃 科技設備監控中心提前曝光

中央社 / 台北23日電

因應新版防逃機制，司法院法務部聯手於士檢偵查庭舊址打造「科技設備監控中心」，將於近日完工。法務部長蔡清祥今天前往視察，讓科技設備監控中心提前曝光。

刑事訴訟法新版防逃機制，已於民國108年7月施行，規定法院許可停止羈押時，得命被告接受適當的科技設備監控。法務部、司法院為此共同籌設，委由台灣高等檢察署規劃、興建「科技設備監控中心」。

「科技設備監控中心」設於士林地檢署偵查庭舊址，含監控室、案情研討室、備勤室、資訊機房，面積約142.4坪，總經費約新台幣2.87億元。

蔡清祥今天下午前往士林地院旁聽國民法官模擬法庭後，在士檢檢察長朱家崎陪同下參觀建置中的「科技設備監控中心」。

高檢署人員簡介時指出，主監控室設有10.5公尺長的電視牆，共有55吋顯示器21個，可即時掌握監控對象動態。

高檢署人員另指出，整修工程已完工，預計4月30日將設備及資訊系統工程建置完畢，期望能衡平被告人權保障與妥適進行刑事訴訟程序，並同時進行性侵假釋犯的監控工作。

司法院 法務部 刑事訴訟

延伸閱讀

影／法務部長蔡清祥：蔡總統非常關心國民法官法的實施

全國6檢察長出缺　誰戴台北地檢烏紗帽下月定案

影／新任檢察長會有幾人？法務部長蔡清祥：6或7

拉法葉艦弊案不法佣金要不回 蔡清祥：程序尚未終結

相關新聞

虐死女嬰綑成木乃伊 冰存3天狠父與小三沙灘埋屍

印尼籍龍姓男子和陳姓前妻要錢遭拒，為洩憤竟掐住5月大女兒脖子連續重摔虐死，還用膠帶層層捆繞冰存3天，再和林姓小三拿去永安...

老婦遭輾斃 林亮君：公車裝有ADAS警示卻未驗收啟用

台北市信義區今天清晨發生一起公車撞死行人車禍，高齡86歲的老婦人走在斑馬線時，被一輛左轉當場輾斃，警方不排除公車司機是因...

影／20年前交過手 警署長：他被關太久 不知警察更厲害了

警政署長陳家欽今天下午到新北市三重警分局，表揚破獲銀樓強盜案有功人員，由於陳家欽在22年前便曾經逮捕過本案主嫌、知名珠寶...

東港高中343學生發病諾羅病毒惹禍 廠商被法辦

屏東縣立東港高中本月12日發生343名學生食物中毒，有22名學生住院，屏東縣衛生局採集3名廚工、8名學生檢體，在7名學生...

男子涉擁槍吸毒 家裡還有懷孕女友

高雄市警小港分局今晨搜索邱姓男子租屋，查獲他不但涉嫌擁有成批安非他命、搖頭丸等各類毒品，另在櫥櫃上查獲霰彈槍，令員警意外...

高雄再傳工安意外 陳其邁：已成立專責小組加強工安

高雄再發生工安意外，鹽埕區已歇業的華王飯店今拆除時，一名工人從高空墜至1樓身亡。高雄市長陳其邁表示，副市長林欽榮有成立專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。