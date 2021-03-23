加強防逃 科技設備監控中心提前曝光

因應新版防逃機制，司法院、法務部聯手於士檢偵查庭舊址打造「科技設備監控中心」，將於近日完工。法務部長蔡清祥今天前往視察，讓科技設備監控中心提前曝光。

刑事訴訟法新版防逃機制，已於民國108年7月施行，規定法院許可停止羈押時，得命被告接受適當的科技設備監控。法務部、司法院為此共同籌設，委由台灣高等檢察署規劃、興建「科技設備監控中心」。

「科技設備監控中心」設於士林地檢署偵查庭舊址，含監控室、案情研討室、備勤室、資訊機房，面積約142.4坪，總經費約新台幣2.87億元。

蔡清祥今天下午前往士林地院旁聽國民法官模擬法庭後，在士檢檢察長朱家崎陪同下參觀建置中的「科技設備監控中心」。

高檢署人員簡介時指出，主監控室設有10.5公尺長的電視牆，共有55吋顯示器21個，可即時掌握監控對象動態。

高檢署人員另指出，整修工程已完工，預計4月30日將設備及資訊系統工程建置完畢，期望能衡平被告人權保障與妥適進行刑事訴訟程序，並同時進行性侵假釋犯的監控工作。