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華王大飯店拆除工安意外 勞工局開罰雇主6萬
高市華王大飯店工地今天上午發生工安意外，徐姓男子開破碎機進行拆除工程時，疑因操作不慎致破碎機搖晃翻覆，徐男被甩出從14樓墜地身亡。勞工局先依職安法處雇主6萬罰鍰。
高市勞工局指出，經勞檢處人員到場調查，確認是原本的華王大飯店歇業後，由包商進行拆除工作。徐男上午在頂樓開著破碎機進行拆除鋼樑作業時，疑因操作不慎，且又沒繫座椅安全帶，導致破碎機翻覆，徐男也因此從車內被甩出，從14樓墜落至1樓飯店中庭身亡。
勞工局表示，經現場人員查看後，初步先依職安法第27條處雇主6萬元罰鍰。但因目前尚需釐清徐男是雇主或勞工身分，後續將依調查結果，再依適用法條從重裁處。
高市工務局建管處表示，在事發後已派員趕赴現場了解施及意外發生情形，已依建築法勒令停工。
高雄市政府消防局指出，上午10時57分獲報，指鹽埕區五福四路發生工安意外，現場約28歲徐男在進行拆除工作時，從14樓墜落至1樓飯店中庭。消防局出動前金分隊救護車前往，但到場時發現徐男已肢體變形，明顯死亡，未送醫。
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