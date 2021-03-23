華王大飯店拆除工安意外 勞工局開罰雇主6萬

高市華王大飯店工地今天上午發生工安意外，徐姓男子開破碎機進行拆除工程時，疑因操作不慎致破碎機搖晃翻覆，徐男被甩出從14樓墜地身亡。勞工局先依職安法處雇主6萬罰鍰。

高市勞工局指出，經勞檢處人員到場調查，確認是原本的華王大飯店歇業後，由包商進行拆除工作。徐男上午在頂樓開著破碎機進行拆除鋼樑作業時，疑因操作不慎，且又沒繫座椅安全帶，導致破碎機翻覆，徐男也因此從車內被甩出，從14樓墜落至1樓飯店中庭身亡。

勞工局表示，經現場人員查看後，初步先依職安法第27條處雇主6萬元罰鍰。但因目前尚需釐清徐男是雇主或勞工身分，後續將依調查結果，再依適用法條從重裁處。

高市工務局建管處表示，在事發後已派員趕赴現場了解施及意外發生情形，已依建築法勒令停工。