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警政署斬黑道金流 全國打擊賭博、匯兌、水房119件

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

槍擊、擄人、凶殺等重大刑案頻傳；警政署本月掃黑，同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，斬除幫派金流，查獲119件1020人，扣得現金4138萬元，其中28件疑有黑道涉入。署長陳家欽下午赴刑事局視察說，一波一波掃、一個一個抓，絕不讓黑道危害人民安全。

警方調查，53歲游姓男子在新北市某社區大樓租屋，成立第三方支付公司，夥同廢五金業者、台商、同鄉會幹部從事兩岸匯兌，還有1名銀行協理涉嫌牽客戶及開立金融帳戶，兩年來經手24億元。

刑事局偵一大隊去年在台偵破詐騙集團，犯嫌假冒台灣口罩廠商，以通訊軟體賣口罩給大陸人，收款不出貨，詐得1000萬元；幹員追查贓款流向游，分兩波搜索，拘提、通知游等9人依銀行法罪嫌送辦，檢方聲押游獲准。

另外，27歲林姓男子經營天下、博金賭博網站，提供國內外棒球、籃球、足球等賽事及電競、六合彩簽賭，兩個月累積賭資20億元，還找正妹使用彩球機比照大樂透玩法，每晚上網直播開獎。刑事局偵九大隊接連搜索數個縣市組頭據點，帶回林等50人依賭博罪嫌函送。

30歲鄭姓男子在台南市某大樓租屋經營水房，去年7月起上臉書刊登「小額借貸」廣告，以3萬元收購金融帳戶，作為人頭戶替詐團轉帳，經手5000萬元。刑事局國際科搜索水房，拘提鄭等9人依洗錢防制法罪嫌移送，檢方聲押鄭獲准。

警政署是在掃黑時，同步從本月1日至昨天掃蕩不法金流，查獲職業賭場16件447人、網路賭博16件352人、地下匯兌68件174人、洗錢水房19件47人，涉入幫派有四海幫海中堂、海竹堂，天道盟太陽會、正義會、濟公會、不倒會，竹聯幫天堂、地堂，以及三光幫、風飛沙幫、牛埔幫與地區角頭。

警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，查獲119件1020人，扣得現金4138萬元，其中28件疑有黑道涉入。記者李奕昕／攝影
警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，查獲119件1020人，扣得現金4138萬元，其中28件疑有黑道涉入。記者李奕昕／攝影
警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，查獲119件1020人，扣得現金4138萬元，其中28件疑有黑道涉入。記者李奕昕／攝影
警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，查獲119件1020人，扣得現金4138萬元，其中28件疑有黑道涉入。記者李奕昕／攝影
警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，查獲119件1020人，扣得現金4138萬元，其中28件疑有黑道涉入。記者李奕昕／攝影
警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，查獲119件1020人，扣得現金4138萬元，其中28件疑有黑道涉入。記者李奕昕／攝影
槍擊、擄人、凶殺等重大刑案頻傳，警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，斬除幫派金流，署長陳家欽（中）赴刑事局視察。記者李奕昕／攝影
槍擊、擄人、凶殺等重大刑案頻傳，警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，斬除幫派金流，署長陳家欽（中）赴刑事局視察。記者李奕昕／攝影
槍擊、擄人、凶殺等重大刑案頻傳，警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，斬除幫派金流，署長陳家欽（中）赴刑事局視察。記者李奕昕／攝影
槍擊、擄人、凶殺等重大刑案頻傳，警政署掃黑同步打擊賭博、地下匯兌、轉帳水房，斬除幫派金流，署長陳家欽（中）赴刑事局視察。記者李奕昕／攝影

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