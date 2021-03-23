北市公車撞死婦未留現場 業者：不知有異沒肇逃

台北市信義區今天清晨發生公車撞死老婦車禍，但現場未見涉肇事車輛。業者表示，事發後司機等均未發現異狀，車輛也正常行駛至終點站，司機非肇事逃逸，公司會負完全賠償責任。

北市警消清晨6時51分獲報，指信義區福德街與松山路口發生車禍事件，一名年約70歲的老婦遭撞身亡，但現場並未發現肇事車輛。警方循線追查，發現涉肇事公車司機馬姓男子在案發後將公車駛回萬華區的公車總站。

客運業者發布新聞稿指出，依據行車記錄器顯示，當時行人正徒步通過行人穿越道，公車同時以緩慢速度左轉，因未注意而撞上。

業者表示，公車完成左轉後立即停靠「松山商職（福德）」站牌，駕駛開啟車門且乘客正常上下車，均未聽聞呼叫及發覺異狀，駕駛後續正常行駛，終點返回五福調度站，顯示公車應非蓄意肇事逃逸。

業者指出，五福站調度員接獲警方通知，立即配合警方指示將涉肇事車輛開往信義警分局配合調查。馬姓駕駛員民國93年到職，年資約17年，任職期間表現良好，曾當選二次模範駕駛員，沒有重大肇事及違規紀錄。

業者向家屬表達萬分歉意，並會全力配合警方偵辦，公司會負起完全賠償責任。

台北市公共運輸處長常華珍指出，已要求業者整理事件經過並提出檢討報告，並依公路法開罰業者。