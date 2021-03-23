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影／酒客消費糾紛開槍挑釁 通霄警網30分鐘甕中捉鱉逮3人
苗栗縣警局通霄分局今天凌晨3點半接獲報案，苑裡鎮田心里一處小吃部外槍響，線上警網攔截圍捕開槍歹徒座車，半個小時在死巷內，甕中捉鱉逮捕3人，並起獲中途丟棄的1支改造手槍及3顆子彈，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
警方調查，黃姓（56歲）、陳姓（55歲）、江姓（61歲）3人在苑里鎮小吃店飲酒，凌晨1點多結帳與店家發生糾紛，3人離開後，凌晨3點30分左右又開車回到小吃店，小吃店已經打烊關門，黃男持改造手槍對空開1槍，並破壞店招、冷氣機後離去。
警方說，通霄分局社苓派出所員警到場，迅速鎖定歹徒座車，通報分局勤務中心呼叫線上警網攔截圍捕，利用優勢警力將車子逼入死巷甕中捉鱉，3人下車就逮，警方追捕過程，黃男還將改造手槍枝丟出車外，警方逮人後隨即在路旁小花圃起獲1支改造手槍及3顆子彈，3人素行不良，且其中2人仍在假釋中，建請檢察官聲請羈押。
苗栗縣警局長周煥興接獲通霄分局報告後，肯定員警能在短時間內查獲歹徒繩之以法，立即到社苓派出所頒發有功人員獎勵金，並呼籲警方為維護地方治安，對於任何犯罪絕不輕縱，一定追緝到底，歹徒切勿心存僥倖，試圖挑戰執法人員。
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