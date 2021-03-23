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影／馬雷蒙舞者遭焚碎骨 凶手抄佛經被疑假懺悔躲死

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄遭員工唐世豪覬覦財產，前年6月被唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，並載到宜蘭壯圍焚屍碎骨；新北地院依殺人、損壞屍體罪判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑。高等法院今辯論終結，3名被告相互指對方才是首謀，告訴代理人則質疑他們抄佛經是「儀式性懺悔」。

施的胞姊今表示，人被人割一刀就很痛，但胞弟不僅被殺死還被燒，想闔家團圓天人夢碎，她希望法官判決能符合公平正義。她說，死者不會講話，加害者卻一直想脫罪，痛批他們為了錢做出這麼殘忍的事。高院定4月27日上午11點宣判。

施政雄（52歲）原是影劇圈知名「馬雷蒙」舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪（30歲）、江昶濬（29歲）和陳天賜（42歲）等3人為分公司員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄口角，前年5月早計畫殺施謀財，也想好行凶後焚屍滅跡，最後在翌月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

一審判決認定，案發當時，唐世豪因為繳回的120萬元放款數目又與施政雄爭執，他掏出身上的水果刀朝對方的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺、再朝腹部補一刀；施雖掙扎哀求「有話好好商量」，最後仍因無法掙脫而死亡。

唐等人行凶後，先清理現場，又將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，才驅車前往壯圍江昶濬的老家焚屍滅證；為掩人耳目，他們還假裝在生火烤肉。施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，突破江的心防，全案曝光，而施的遺骨已被鏟子、石頭搗碎。

施政雄的家屬上訴，要求判唐、陳死刑。高院上回開庭時，唐世豪的律師黃柏融表示，唐是用「開玩笑」的語氣說要處理被害人，照理應手段殘酷才處嚴苛之刑，但唐「只砍1刀、並非殘酷」，也沒在毀屍時添加油火，不應該處無期徒刑。

法官問唐「看到別人殺人，你站在旁邊看？」他答因情緒太激動才刺1刀，當下就後悔並嚇呆了，還曾思考「要道歉還是給他（指施政雄）打」。律師黃柏融稱唐不是為了謀財而害命，他希望施好好交代款項、公司管理細節，但施指唐才廿多歲、輩分不夠格。

陳天賜則推說是唐世豪起念「要處理」，唐先下手後他才拿出開山刀砍兩刀，況且羈押期間他有抄佛經迴向死者，也固定寫信向施母致歉，希望她安好。江昶濬否認殺人，律師陳冠宇指唐、陳推諉卸責、栽贓嫁禍，要求法官釐清有無犯意聯絡。

高院今開庭時，唐世豪和陳天賜仍說有「抄佛經」懺悔，並起身向死者姊姊說「對不起」。唐向法官表示不知為何陳一直咬他是主嫌，希望法官能給他自新的機會，讓他能照顧年紀大又身體不好的父母。

陳天賜育有一雙子女，他說小孩來會客時，都覺得「沒臉見小孩」，也希望法官能給他機會「教小孩」、彌補過錯。江昶濬否認與唐、陳共謀，稱沒有要謀財害命，否則怎會在老家焚屍、當天才買清潔劑。

告訴代理人質疑心理鑑定報告一方面說凶手再犯可能性低，一方面又說十年之後的再犯可能攀升至31%，直斥「抄佛經」根本就是犯罪心理學上的儀式性懺悔，不是真心悔悟。告代反問「抄佛經前有問過死者的信仰嗎？」

公訴檢察官也表示3名員工用凶殘的手段刺殺老闆，不僅刀刀致命還焚屍滅跡，死者屍骨無存，財產也被霸占，在心理鑑定時也呈現說謊傾向，請法官審酌有無永遠隔絕社會必要。

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄因財務糾紛、財產遭員工唐世豪（中）覬覦，前年6月遭唐夥同同事江昶濬（右圖）、陳天賜（左圖）殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎骨。記者王宏舜／攝影
前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄因財務糾紛、財產遭員工唐世豪（中）覬覦，前年6月遭唐夥同同事江昶濬（右圖）、陳天賜（左圖）殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎骨。記者王宏舜／攝影

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