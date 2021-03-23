毒販毒包印「浪子搖頭」遭逮 警搖頭勸「浪子回頭」

近年新興毒品咖啡包氾濫，常以新潮、可愛等花樣吸引年輕人嘗試。花蓮縣警局刑警大隊查獲販毒案，39歲張姓嫌犯等3人偽裝飲料外送交易毒品，毒咖啡包裝上居然印有「浪子搖頭」字樣，讓警方看了不禁搖頭，勸戒犯嫌應該「浪子回頭」，不要再毒害別人。

花蓮刑大在今年1月偵辦一起販賣2級毒品安非他命案，向上追查及跟監蒐證後，日前在花蓮地檢署檢察官指揮下，持搜索票前往有毒品前科的張姓犯嫌住所搜索，警方見2樓房間房門深鎖無人回應，於是決定破門而入。

張姓嫌犯被破門的巨大聲響驚醒，還一臉睡眼惺忪坐在床上，警方搜查後發現房內有毒品安非他命1.5公克、毒品咖啡包含袋重32.6公克等證物，並查獲張等3名犯嫌。

據了解，張嫌在毒品咖啡包裝上印下「浪子搖頭」4字，要吸引30歲出頭的工人買毒品，不但與購買者設下暗號，還假裝成飲料外送交易毒品。現場查緝的員警當下不禁搖頭大嘆，規勸張嫌等3人能「浪子回頭」，而不是販賣毒品咖啡包，「叫大家搖頭」。

花蓮刑大副大隊長韓修愛表示，全案以涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，移請花蓮地檢署偵辦，3名犯嫌經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。