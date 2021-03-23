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曾吸毒又黑社會火拚險喪命 劉民和成牧師獲華人之光獎

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

幫助6000名吸毒者戒毒的劉民和牧師、重度小兒麻痺與脊椎髓傷的輪椅舞蹈老師任文倩等7人，因展現生命的正能量，獲得中華亞太關懷交流協會的「亞洲華人之光」獎項，協會理事長李振麟說，透過頒獎分享更多無名英雄的故事，讓大眾效法其精神。

新北社會局以領航金獎、創新性補助、社福參與式預算、社團領航員等方案扶植人民團體，中華亞太關懷交流協會以開創「亞洲華人之光」頒獎，挖掘更多溫暖的人事物，今年邁入第2屆將於4月10日在新莊典華舉辦頒獎典禮。

曾吸毒10年、戒毒10年的劉民和說，每當毒癮發作時，身、心靈都難以忍受，某次他在黑社會與人火拚，卻讓自己的生命瀕臨死亡，他母親則告訴他「恨不能解決恨、愛才能解決恨」，終於讓他大徹大悟，決心徹底戒毒。

劉民和指出，當他戒毒成功後，決定要協助更多吸毒者戒毒，並訓練戒毒成功的人幫助他人戒毒，36年來幫助6000名個案，其中約有1000人投入輔導他人工作，不再浪費社會資源而是增加社會資源。

行動不便的任文倩，不僅是輪椅舞指導老師，更是名選手出國比賽，曾獲得荷蘭舉辦的IPC世界輪椅錦標賽第5名成績，儘管她頸椎以下仰賴螺絲釘鎖上鋼條支撐身軀，仍未放棄生命，任文倩說，她可以、你可以、大家都可以。

除了劉民和、任文倩外，還有單親媽媽黃湞珺、台灣第一對連體嬰分割手術成功的張忠義、收留千隻流浪犬的蔡忠哲、帶領獅友從事公益的鍾炳耀，以及關懷原住民孩子的賴明惠均獲獎。

賴明惠（左2）、張忠義（左3）、任文倩（左4）、劉民和（右4）、鍾炳耀（右3）、黃湞珺（右2）均獲得「亞洲華人之光」獎。記者王敏旭／攝影
賴明惠（左2）、張忠義（左3）、任文倩（左4）、劉民和（右4）、鍾炳耀（右3）、黃湞珺（右2）均獲得「亞洲華人之光」獎。記者王敏旭／攝影

戒毒

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