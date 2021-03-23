台南男傍晚持雙刀遊蕩揮舞 警員奮勇制伏遭劃傷

台南市黃姓男子3年多前持加長型菜刀在永康區某銀行前徘徊，經民眾報警，永康分局復興派出所楊、蕭姓兩警員據報趕抵現場，黃見警員前來即逃離，經尾隨在某遊藝場欲將他攔查時，黃持刀朝警員揮舞，楊上前欲奪刀時，黃持刀反抗，還劃傷楊右、左大腿及左手，兩警仍奮勇將他制伏，台南地院認他犯妨害公務執行罪，處10月徒刑，可上訴。

楊、蕭兩警將他壓制逮捕，扣得其手中所持有加長型菜刀，以及腰際所藏放水果刀各一把。黃聲稱，他在調查地震的事，且是軍事最高機密武器負責人，國防部長可以保他。

他辯稱，當時是警員突然跑上來，也沒有出示證件，槍拿起來就要打了，他以為是假警察，他當時也年紀大了，這個狀況也不知道該如何處理。他表示，他沒有揮砍及刺對方（警察），是對方突然拿警棍出來，這是本能防衛。

楊姓警員表示，他請對方不要動，對方持刀朝他劈砍，他就用強制力要把對方手中刀子搶下來，打鬥時，對方朝他胸部位置攻擊，打鬥中他被劃傷，後來有同事合力將被告壓制上銬。且案發時，他穿著制服到場處理，依法執行職務，並未對對方不法侵害。

台南地院委請嘉南療養院鑑定，發現黃記憶力、注意力佳，無記憶力減退現象，表情適當，情緒穩定，態度多有不配合，時常要求喝水暫停，也表達需要行使緘默權。關於案情內容時序及細節，均不予正面回應而答非所問，反覆避開問句，並無明確系統性的妄想內容。

所以在有限條件下，又因黃無法配合鑑定相關程序，欠缺積極證據可證明他在其犯罪行為時其辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為的能力有喪失或顯著減低情況。