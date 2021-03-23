影／日出勝地金龍山護理師登山卻遭洗劫 南投警逮搶匪

金龍山山友遭洗劫，警方在埔里街頭逮捕涂姓嫌犯。圖／讀者提供

國內日出知名景點南投縣魚池鄉金龍山，19日驚傳夏姓山友在金龍山觀景台遭2名男子「蓋布袋」押走洗劫，集集警分局昨天傍晚逮捕涂姓嫌犯，他供稱缺錢臨時起意洗劫遊客，不過警方認為他準備束帶、童軍繩等工具，顯是預謀犯案，今天依強盜罪嫌移送法辦，並追緝在逃共犯。

警方調查，夏姓山友是護理師19日到金龍山獨攀，在山頂景觀台休息時，經遭2名搶匪「蓋布袋」，綑綁他洗劫1500元現金，再駕駛被害人轎車載往仁愛鄉林道綑綁在樹上丟包，歹徒下山後盜領戶頭4萬多元。夏自行脫困下山，深夜近12點到派出所報案。

金龍山海拔820公尺，卻擁有雲海、琉璃光、曙光晨曦自然美景，是攝影和登山界有名日出聖地，卻發生山友被洗劫案件，讓攝影迷、山友相當震驚。南投縣長林明溱痛批歹徒光天化日作案、目無法紀，要求盤點南投縣景點監視器設置狀況，也要求縣警局盡速破案，維護遊客安全。

南投縣警局案發後成立專案小組，到金龍山勘查並調閱相關監視器，迅速鎖定2名有多起犯罪前科的毒品治安人口，根據地緣關係，昨天傍晚5時30分警方在埔里鎮北平街、宏仁路口圍捕嫌犯涂男，當場將涂姓男子制伏帶回偵訊。

涂男有竊盜等前科，警方並未發現槍枝等武器。他供稱，因為缺錢花用，臨時起意在金龍山隨機作案，看到夏姓護理師獨自在場，將他「蓋布袋」控制後，再和同夥駕駛被害人轎車載往仁愛鄉丟包，但對共犯和犯罪所得他避重就輕。