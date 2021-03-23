桃園楊梅深夜傳鬥毆 警到場意外查獲是毒品分裝場

桃園楊梅警方日前獲報，晚間有人在三民路上鬥毆，警方趕抵處理糾紛，意外發現現場是毒品分裝場，當場起獲1台封膜機、33包毒品咖啡包和毒品原料，警詢後全案依違反毒品危害防制條例罪送辦。

據了解，楊梅分局草湳派出所21日晚間獲報，三民路上有人打架，員警趕抵發現是呂姓男子和友人相約處理債務問題，但談到一半突然有一群人衝過來，毆打呂男後迅速離去。