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桃園楊梅深夜傳鬥毆 警到場意外查獲是毒品分裝場

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園楊梅警方日前獲報，晚間有人在三民路上鬥毆，警方趕抵處理糾紛，意外發現現場是毒品分裝場，當場起獲1台封膜機、33包毒品咖啡包和毒品原料，警詢後全案依違反毒品危害防制條例罪送辦。

據了解，楊梅分局草湳派出所21日晚間獲報，三民路上有人打架，員警趕抵發現是呂姓男子和友人相約處理債務問題，但談到一半突然有一群人衝過來，毆打呂男後迅速離去。

救護車到場將呂男送醫時，警員陳育聰察覺現場22歲孫姓男子眼神閃爍且有異味，環顧四週撇見房間角落有1台封膜機和1包咖啡包，立即追問孫男，孫男自知事跡敗露，坦承該封膜機為其所有，並從房間床頭櫃內起獲33包毒品咖啡包，警詢後孫男依違反毒品危害防制條例送辦。

桃園楊梅警方日前處理打架糾紛，意外發現毒品分裝場，全案依違反毒品危害防制條例罪送辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園楊梅警方日前處理打架糾紛，意外發現毒品分裝場，全案依違反毒品危害防制條例罪送辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園楊梅警方日前處理打架糾紛，意外發現毒品分裝場，全案依違反毒品危害防制條例罪送辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園楊梅警方日前處理打架糾紛，意外發現毒品分裝場，全案依違反毒品危害防制條例罪送辦。記者朱冠諭／翻攝

毒品 反毒

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