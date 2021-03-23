影／討債強押變賣手機並簽本票還債 主嫌「白狗」遭逮
以綽號「白狗」鄧姓男子為首的暴力集團成員，涉嫌恐嚇取財、妨害自由、傷害及強制等案件，被害人積欠賭債，就強押變賣手機或強迫簽下本票還債。台中市警察局豐原分局獲報成立專案小組長期蒐證，並報請檢察官偵辦，終於陸續將鄧嫌等9人逮捕到案，並查扣鋁棒、開山刀、毒品及幫服等證物，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌移送。
警方表示，鄧嫌等9人都只有20歲左右，來自苗栗縣卓蘭鎮及台中市東勢、豐原、神岡、大雅區，集團成員因參與宮廟陣頭而認識，平日在工地打粗工為生，若有討債事務時，則聚集在豐原、石岡交界倉庫裡討論，討取的債務由主嫌鄧男保管，並提供成員唱歌、吃喝等活動費用。
舒姓被害人因積欠數萬元賭債、無力償還，被鄧嫌等人押往手機店變賣手機還債，並被迫簽立本票；張姓被害人對外聲稱鄧嫌等人凶狠，集團成員得知後將他押走，並毆打致其昏倒；高姓被害人積欠債務6萬元，則遭集團成員持刀恐嚇，被迫簽立20萬元本票，才得以脫離控制及威脅恐嚇。
豐原分局長期蒐證，見時機成熟，於本月17日將鄧嫌及成員共9人全數逮捕到案，查扣鋁棒4支、開山刀、西瓜刀、蝴蝶刀及武士刀各1支，還有安非他命、毒咖啡包及幫服等相關證物，偵訊後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續向上溯源，擴大追查是否有幕後指使者。
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