毒品通緝犯逃了半個台灣 警用計讓他插翅難飛認栽

台中市第五警分局水湳所紀明仁上周帶隊臨檢一家KTV時，紀在臨檢其中一間包廂時，發現一名男客面對警察臨檢時，謊報身分證，警方察覺有異後，將男客帶出包廂，並指示同仁守住重要出入口，男客自知已露餡，插翅難飛，只好配合警方，警方發現男客是遭花蓮通緝的毒品犯，逃了半個台灣，最後仍栽在警察手上。

第五警分局水湳所長紀明仁4人18日凌晨1時，前往北屯區中清路二段KTV臨檢，紀等人在KTV的一間包廂內進行人別身分查證時，發現一名男子在面對警方臨檢勤務之際，眼神不斷閃爍試圖躲避警方觀察。

警方在查證該名眼神閃爍的男客時，發現男客報的是假的身分證字號，企圖矇騙警方，不過警方一輸入警用小電腦後就已發現。

所長紀明仁很有經驗的請一名警員固守主要進出入的大門，並請該名男客離開包廂不影響同行其他客人，進行更一步的確認查詢。

面對警方再度詢問身分證字號，還派員守住出入口時，男客自知已露餡，配合警方說出正確的身分證字號。

經警方查證，男客是陳姓男子（43歲）因涉嫌毒品案已被花蓮地檢署在8日發布通緝，警方當場逮捕後，移送花蓮地檢署。