聽新聞
test
0:00 / 0:00
毒品通緝犯逃了半個台灣 警用計讓他插翅難飛認栽
台中市第五警分局水湳所紀明仁上周帶隊臨檢一家KTV時，紀在臨檢其中一間包廂時，發現一名男客面對警察臨檢時，謊報身分證，警方察覺有異後，將男客帶出包廂，並指示同仁守住重要出入口，男客自知已露餡，插翅難飛，只好配合警方，警方發現男客是遭花蓮通緝的毒品犯，逃了半個台灣，最後仍栽在警察手上。
第五警分局水湳所長紀明仁4人18日凌晨1時，前往北屯區中清路二段KTV臨檢，紀等人在KTV的一間包廂內進行人別身分查證時，發現一名男子在面對警方臨檢勤務之際，眼神不斷閃爍試圖躲避警方觀察。
警方在查證該名眼神閃爍的男客時，發現男客報的是假的身分證字號，企圖矇騙警方，不過警方一輸入警用小電腦後就已發現。
所長紀明仁很有經驗的請一名警員固守主要進出入的大門，並請該名男客離開包廂不影響同行其他客人，進行更一步的確認查詢。
面對警方再度詢問身分證字號，還派員守住出入口時，男客自知已露餡，配合警方說出正確的身分證字號。
經警方查證，男客是陳姓男子（43歲）因涉嫌毒品案已被花蓮地檢署在8日發布通緝，警方當場逮捕後，移送花蓮地檢署。
第五警分局表示，早期通緝資料上線有時間差的問題，但現行使用的M-Police小電腦，為手攜式小電腦，小電腦與後端資料庫幾乎是沒有時間差，只要一發布通緝通報，警方除了能檢核受檢者身分證字號是否錯誤，還能很快地發現是否遭到各法院或地檢署的通緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言