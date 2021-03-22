金龍山洗劫案1嫌落網 集集警方持續偵辦
一名夏姓男子到南投縣金龍山健行遭搶劫現金及提款卡，再被綑綁雙手押到山區「丟包」，其中一名犯嫌今天落網，轄區集集分局表示，專案小組持續偵辦中。
案件發生後，南投縣警察局刑事警察大隊、轄區集集分局、埔里分局等單位組成專案小組，今天傍晚在埔里鎮逮捕其中一名犯嫌，據了解，這名落網犯嫌為轄區治安人口，雖然夏姓男子指稱被歹徒持槍押走，但警方未透露這名落網犯嫌身上是否查獲槍械。
這件隨機搶劫、綁人重案，犯嫌選在熱門景點金龍山下手行搶，人心惶惶，也造成轄區集集分局很大輿情壓力。南投縣長林明溱今天召開縣務會議時，當面要求警察局儘速破案，同時指示相關局處盤點縣內風景區監視系統，若不足應增設。
一名夏姓男護理師19日獨自到南投縣魚池鄉金龍山健行，在一處涼亭休息時遭不明犯嫌搶走身上新台幣千餘元現金及提款卡，犯嫌事後為拖延夏男報案並爭取時間盜領存款，還綑綁夏男雙手並帶到仁愛鄉山區「丟包」，夏男脫困後，摸黑徒步數小時才順利報案，警方掌握特定對象追緝。
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