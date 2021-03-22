中秋烤肉起口角衝突 學長開槍打死學弟判刑20年

台南市男子吳芳毅去年中秋連假期間，在新市區烤肉後，與國中張姓學弟發生口角及扭打衝突，吳返家取槍後涉嫌朝張開槍，造成張血胸傷重不治。台南地院今天宣判，合議庭法官依殺人及槍砲罪，判處吳有期徒刑20年，槍砲部分併科罰金10萬元，全案可上訴。

檢警調查，吳芳毅（29歲）去年10月4日凌晨4點多，跟張修誌在市新市區民宅烤肉，張提到國中時曾遭吳霸凌，因此發生口角糾紛，吳因而心生怨懟，返家攜帶槍彈到張住處理論。

同一天凌晨4點55分，吳開車前往新市區成功街張住處，看到張男走出家門靠近後，即朝他連開3槍，其中1槍射中張男左胸，1槍未中，1槍卡彈，張中彈後由家人緊急將他送往醫院急救，但仍因傷重同一天晚間9點多，經醫師宣告不治。

警方獲報到場處理並調閱監視器錄影畫面，鎖定吳芳毅駕駛車輛，近午循線逮人，並起出一把改造手槍及一個空彈匣。吳供稱槍彈在2013年間以3萬元跟葉姓男子購買後一直放在家裡，檢察官去年12月17日偵查終結，依殺人等罪嫌提起公訴，全案台南地院審結後，今天下午2點25分宣判。