自營商投資失利成「運毒小蜜蜂」 警循線查34公斤毒品

台中市張姓男子原本是自營商，不過因投資失利，為謀生鋌而走險，與王姓藥頭聯繫後，擔任王販毒網絡的「運毒小蜜蜂」，但在去年間遭台中市刑大埋伏交易時查獲。刑大循線再查出王等涉案5人，查扣毒咖啡包3500包，重達34公斤，全案經毒品罪嫌移送台中地檢署後，檢方偵結起訴。

台中市刑大偵七隊在去年間執行網路巡邏時，發現有人在通訊軟體群組，公然張貼疑似販賣俗稱「小惡魔」的毒品咖啡包訊息，經深入追查後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並持續溯源追查，陸續在去年底、今年初分別查獲王姓男子（22歲）等5人到案，總計查扣三級毒品咖啡包3500包，毛重約34公斤，全案由台中地檢署偵結起訴。

檢警調查，張姓男子（25歲）家境小康，原本從事自營商，但因投資失利，欠下債務後，被王姓男子吸收，成為販毒網絡的「運毒小蜜蜂」，王向張遊說，只要幫忙外送包裹即可獲利，張以每包毒咖啡賺取100元的利潤，鋌而走險擔任小蜜蜂。

警方趁張姓男子在去年間交易時埋伏，進而緝獲，經繼續溯源，在去年12月間，透過手機通訊軟體，發現有毒犯在手機通訊軟體群組內，張貼販售毒品的資訊，再查獲另名運毒小蜜蜂陳姓男子，並在陳住處起獲大量毒品咖啡包，持續溯源後，陸續查緝王姓男子等人到案。

經查，王姓男子有施用毒品惡習，因零買價格較高，便心生歹念，大量購買當起老闆，除自用外順便販賣牟利，招攬小蜜蜂，以每包100元分潤，同時專責廣告、招攬客人等，但樹大招風，遭警方查獲。