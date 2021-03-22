持長棍將陌生老翁狂毆致死 犯嫌延押2個月

屏東縣內埔鄉一名陳姓男子（51歲）去年手持長棍狂毆一名不相識的75歲鍾姓老翁，導致他重傷致死，警方將陳男依殺人罪移送。陳男殘忍行徑引起附近居民恐慌，也曾有議員在質詢時提及此案，並要求陳的公布行蹤。今年陳男羈押期滿，屏東地院自今年3 月15日起，延長羈押2個月。

陳男疑患有思覺失調症，去年8月15日上午赤裸著上半身，右手拿書、左手持92公分長棍，獨自走出家門，走到距離住家約50公尺處，狂毆一名坐在騎樓住家門前的鍾姓老翁，導致他導致頭部及腳部受傷，送醫後不治。