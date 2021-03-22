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持長棍將陌生老翁狂毆致死 犯嫌延押2個月
屏東縣內埔鄉一名陳姓男子（51歲）去年手持長棍狂毆一名不相識的75歲鍾姓老翁，導致他重傷致死，警方將陳男依殺人罪移送。陳男殘忍行徑引起附近居民恐慌，也曾有議員在質詢時提及此案，並要求陳的公布行蹤。今年陳男羈押期滿，屏東地院自今年3 月15日起，延長羈押2個月。
陳男疑患有思覺失調症，去年8月15日上午赤裸著上半身，右手拿書、左手持92公分長棍，獨自走出家門，走到距離住家約50公尺處，狂毆一名坐在騎樓住家門前的鍾姓老翁，導致他導致頭部及腳部受傷，送醫後不治。
警方在陳男犯案當天將他逮捕，依殺人罪移送。屏東地院審酌陳男犯下犯殺人罪是最輕本刑為5年以上有期徒刑的重罪，又是慢性思覺失調症患者，病識感不足，長期未規則就醫，導致情緒起伏大且有攻擊被告家人及鄰居等行為，為避免再發並確保訴訟進行，自今年3 月15日起，延長陳男羈押2個月。
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