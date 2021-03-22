中警策動藥頭窩裡反 破販毒網絡逮5人檢起訴

台中市刑大在去年12月間在網路巡邏時，發現王姓藥頭在群組內販售毒品，警方約出王交易，人贓俱獲，警方成功策動王窩裡反，替警再約出其他毒品上手，順利循線帶回涉嫌供應毒咖啡包的盧姓男子等4人，台中地檢署今偵結，將盧等5人依違反毒品罪起訴，另因王姓藥頭配合警方誘捕上手，建請法院減輕其刑。

起訴書指出，王姓男子（25歲）在去年12月間利用通訊軟體Telegram，在「台中人來聊天啊」的群組內發布廣告訊息，暗示販售毒品，警方網路巡邏時發現後，佯裝賣家約出王交易，王在交易、搜索時被警方查獲705包毒咖啡。

警方事後成功策動王窩裡反，供出上手，替警方誘捕偵查，佯裝另有賣家欲購毒，透過另名王姓藥頭（22歲，略稱小王），與上游大藥頭盧姓男子（20歲）交涉，最後雙方談妥以18萬購買毒咖啡1000包。

盧姓男子先指示小王在去年12月23日，前往沙鹿區光華路領貨，小王也將該資訊轉告王，通知王告知買家前往該處交易，另外盧通知劉姓男子（19歲），並由劉交代陳姓男子（20歲）赴會，確認取貨過程。

警方在雙方交易時，現身抓人，當場查扣毒咖啡1063包，另外又前往陳姓男子住處搜索，查扣毒咖啡包1743包，不過交易時，盧、劉、小王三人都未到場。

王姓男子在警方成功抓人後，再傳訊給小王回報「取貨成功」，小王要王到北屯區的汽車旅館內會合，警方前往抓人，並循線在今年1月6日、11日將劉姓、盧姓男子拘提到案。