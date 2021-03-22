快訊

【QA】AZ疫苗正式開打！禁忌、副作用、施打流程、疫苗地圖一次掌握

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開車攜毒經臨檢點衝撞警方逃逸 保大警連開7槍攔下2人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警局保安大隊，今天凌晨在中山區濱江街設置臨檢點，發現一部白車車輛駕駛、乘客神色異常，且拒絕盤查、企圖開車衝撞離場，警方隨即連開七槍制止，逮捕64歲高姓駕駛及毒品通緝犯43歲王姓乘客，全案依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

今天凌晨0時35分許，高姓駕駛開車搭載王姓乘客，行經濱江街臨檢點，神色慌張，警員不斷要求車上人員「請下來，下車確認」卻未獲回應，直到警方說「再不下來要破窗！」原熄火配合的高，突然發動車輛，企圖逃離現場，甚至開車衝撞警方，多名警員不斷大吼「下車！下車！」高男仍執意開車離去。

保大警方今天指出，顧姓小隊長見狀，為維護現場人員安全，立即依法使用警槍，朝車輛輪胎連開6槍，一旁林姓警員也擊發1槍制止，車輛距離臨檢點約20公尺處停止，警員們上前將高、王等人拉下車，壓制在地，且附帶搜索發現高姓駕駛是毒品人口、王姓乘客是2案販賣毒品通緝犯，其背包中查獲毒品海洛因0.57公克及安非他命0.38公克。

保大發布新聞稿表示，員警機警英勇、消彌危害於未生，現場警方4人、嫌犯2人，共6人均無人員受傷，全案訊後依違反毒品危害防制條例、查捕逃犯及妨害公務等罪嫌，移請中山分局移送法辦。

警方呼籲，毒品除對人體健康具重大危害性，蓄意衝撞更易衍生相關社會治安風險，造成無辜人員傷亡，本大隊秉持一貫落實執行各項勤務精神，持續對危害人民之「毒品」列為重點查緝工作，期能讓民眾有安全、安心的生活環境。

保大小隊長開槍制止駕駛逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
保大小隊長開槍制止駕駛逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方壓制嫌犯。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方壓制嫌犯。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 臨檢 通緝

延伸閱讀

心細揪出幼童餵毒原凶 彰化女檢哽咽：從沒忘記這孩子

影／違規穿越馬路見警攔拔腿逃 男子丟包毒品仍被逮

毒品通緝犯藏身高雄蕉園工寮 見警吞農藥拒捕送醫命危

原為南美巫師祭典用 男子製「相思湯」毒品落網

相關新聞

柯建銘次子柯鈞耀吸食大麻膏 檢給予緩起訴戒癮治療

民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，去年7月間被海關查獲是從美國愛達荷州寄來的麻膏郵包收件人「Timmy Ker」，調查局航業...

開車攜毒經臨檢點衝撞警方逃逸 保大警連開7槍攔下2人

台北市警局保安大隊，今天凌晨在中山區濱江街設置臨檢點，發現一部白車車輛駕駛、乘客神色異常，且拒絕盤查、企圖開車衝撞離場，...

搶電視遙控器 父揮刀反被兒砍傷

五十七歲黃姓男子前晚與四十一歲兒子在家一起喝酒，為搶電視台頻道父子翻臉，兩人口角後扭打，黃拿出柴刀威嚇，卻反被兒子搶下砍...

獨攀南投金龍山 被蓋布袋洗劫

夏姓男子十九日獨自到南投縣魚池鄉金龍山健行，登頂在景觀台休息時遭二名搶匪打劫，歹徒「蓋布袋」、綑綁夏洗劫財物，再開夏的轎...

刑案連2年居首 議員質疑北市治安

台北市日前發生酒店遭人持土製炸彈攻擊，台北市議員許淑華質疑，台北市淪為犯罪溫床？議員調閱資料更發現，台北市刑案發生數，連...

恐怖！男遭搶被擄丟包林道 摸黑走6小時山路獲救

彰化夏姓男子19日獨自到日月潭金龍山健行，未料登頂在景觀台休息時竟遭洗劫挾持，並丟包仁愛山區，雙手被束帶綑綁的他自行脫困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。