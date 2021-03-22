開車攜毒經臨檢點衝撞警方逃逸 保大警連開7槍攔下2人

台北市警局保安大隊，今天凌晨在中山區濱江街設置臨檢點，發現一部白車車輛駕駛、乘客神色異常，且拒絕盤查、企圖開車衝撞離場，警方隨即連開七槍制止，逮捕64歲高姓駕駛及毒品通緝犯43歲王姓乘客，全案依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

今天凌晨0時35分許，高姓駕駛開車搭載王姓乘客，行經濱江街臨檢點，神色慌張，警員不斷要求車上人員「請下來，下車確認」卻未獲回應，直到警方說「再不下來要破窗！」原熄火配合的高，突然發動車輛，企圖逃離現場，甚至開車衝撞警方，多名警員不斷大吼「下車！下車！」高男仍執意開車離去。

保大警方今天指出，顧姓小隊長見狀，為維護現場人員安全，立即依法使用警槍，朝車輛輪胎連開6槍，一旁林姓警員也擊發1槍制止，車輛距離臨檢點約20公尺處停止，警員們上前將高、王等人拉下車，壓制在地，且附帶搜索發現高姓駕駛是毒品人口、王姓乘客是2案販賣毒品通緝犯，其背包中查獲毒品海洛因0.57公克及安非他命0.38公克。

保大發布新聞稿表示，員警機警英勇、消彌危害於未生，現場警方4人、嫌犯2人，共6人均無人員受傷，全案訊後依違反毒品危害防制條例、查捕逃犯及妨害公務等罪嫌，移請中山分局移送法辦。