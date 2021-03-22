柯建銘次子柯鈞耀吸食大麻膏 檢給予緩起訴戒癮治療

民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／本報系資料照 民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，去年7月間被海關查獲是從美國愛達荷州寄來的麻膏郵包收件人「Timmy Ker」，調查局航業處基隆站將他移送法辦。他到案後否認運毒，但驗尿結果呈現陽性，待運毒部分不起訴確定後，台北地檢署今給予緩起訴，須戒癮治療。

運毒部分，台北地檢署給予不起訴，並依職權再議，高檢署調查後，今年1月駁回，全案不起訴處分確定。柯男涉嫌施用毒品部分，檢方另案偵辦，由於尿液採驗結果反應呈現陽性，調查後今給予緩起訴處分，須自費入醫療院所戒癮治療。

檢調調查，關務署台北關查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裡面裝有6包大麻膏，毛重8.4公克，而郵包收件人竟是署名柯建銘的次子柯鈞耀，後續報請檢調單位偵辦。

柯鈞耀主動到案說明。據了解，柯鈞耀庭訊時堅稱事前不清楚郵包內容物為何，且他自始至終都沒有收到郵包，並無運毒主觀上犯意，也強調自己在台期間沒施用大麻等毒品。檢方為釐清其說詞，採集柯鈞耀毛髮來檢驗毒品反應並調閱通聯及電磁紀錄。

柯的林姓表弟透過視訊開庭證稱，自己目前住在美國IDAHO州，郵件確實是他從美國寄送給表哥。因為年初聯絡時，表哥心情不好，想給他一個驚喜，這有醫療效果，但因疫情關係拖到今年5月底才寄出。當時是打線上遊戲用語音亂天，表哥叫我不要亂來。

檢方認為，郵件上姓名及收件地址都是柯鈞耀，並無隱匿真實身分，衡諸常情，運毒是重罪，苟柯確有運輸第二級毒品犯意，大可選擇其他隱密方式運送及取件，也可指示表弟隱匿他真實姓名及住處，或記載不實個人姓名資料以躲避查緝。

不致載明其真實英文姓名及住處，而添增為司法機關輕易查獲的可能，益徵柯男主觀上應不知悉表弟會確實寄送毒品至台，而無運輸第二級毒品的犯意，在查無其他積極證據之下，依罪嫌不足，給予不起訴處分。